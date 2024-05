Javier Milei presentará su libro el próximo 22 de mayo en el Luna Park

Tras bajarse de la Feria del Libro, el presidente de la Nación Javier Milei ya eligió el reemplazo del lugar para presentar su libro: será en el Luna Park, el próximo 22 de mayo.

El mandatario lo confirmó en redes sociales, luego de retuitear el mensaje de otro usuario que informó la nueva fecha y sede donde se realizará el lanzamiento de Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica.

Más temprano este miércoles, Milei había decidido cancelar su aparición en el predio de La Rural, a raíz de cuestiones de seguridad y por temor a un sabotaje.

Al respecto, el presidente apuntó contra sectores del kirchnerismo y los acusó de querer "sabotear la presentación" que estaba prevista para el 12 de mayo,

"Han amenazado que si vamos nos van a hacer cosas, induciendo a comportamientos no propio de la cultura. Tenemos que tomar ciertos recaudos, no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo. Están tomando acciones propias de alguien que quiere sabotear una actividad", argumentó en declaraciones radiales.

Por su parte, se conocieron otros detalles del evento en el Luna Park: el moderador de la presentación será el diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert. Al respecto, Espert habló en TN y le agradeció a Milei por el ofrecimiento. "Ha tenido conmigo actitudes muy generosas", señaló.

A su vez, la noticia se conoce en medio de algunos rumores que indicaban un supuesto cierre del mítico estadio a fin de año a raíz de una serie de remodelaciones que conllevarían su tiempo.

Cabe señalar que no es la primera vez que el gobernante se presenta en ese lugar: estuvo el 14 de noviembre de 2021 cuando celebró los resultados de las elecciones intermedias, que lo colocaron como diputado nacional.

Repercusiones del anuncio

Inmediatamente, algunos referentes de La Libertad Avanza se expresaron por la nueva convocatoria. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, señaló que hay "pocas personas más leídas que Milei" y apuntó contra las críticas que realizó el presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, al mandatario.

"Me parecen descalificaciones que están vinculadas a lo ideológico, por una parte, pero tienen un origen económico. No está más ese apoyo y entonces no se transforma en un amigo. Y ahí aparece esa puja”, señaló por LN+.

El diputado de La Libertad Avanza Alberto “Bertie” Benegas Lynch coincidió y también cargó contra Vaccaro, a quien no dudó de tildarlo de "militante".

“El militante Vaccaro, que opera políticamente desde una fundación literaria, vuelve con torpes declaraciones. Ahora dice que Milei no presentará su libro en la Feria del Libro porque le iba a costar que interesados ocupen el lugar. Sí, Vaccaro, jaja. Por eso lo va a hacer en el Luna Park”, escribió en la red social X.