El análisis de lo que dejó el discurso de Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa y la mirada sobre la gestión Milei

Elbio Rodríguez, consultor y analista político, compartió en MDZ Radio 105.5 FM algunos datos y reflexiones en el marco del discurso del gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa. Además, se refirió a la imagen tanto del gobernador como del presidente Javier Milei en un contexto donde, según sus mediciones, la gente tiene esperanzas en que las cosas pueden mejorar. "Enfrente de Milei, o enfrente de Cornejo, no existe nada. Cuando no hay nada del otro lado, no hay más remedio que tener cierta esperanza en lo que hay", sostuvo.

Para Rodríguez "Cornejo tiene perspectiva en que con la macroeconomía del país a partir de estas modificaciones (Ley Bases) encuentre cierto orden y se produzca cierto desarrollo. Hay dos puntos importantes: Cornejo habla del tema minero, que parece que están dispuestos a avanzar ahora, y el tema del uso de los recursos que quedaban de Portezuelo".

El analista dijo que Cornejo "es coincidente con la necesidad de ciertas transformaciones en la Argentina. Llevábamos 10 años sin que el empleo creciera, sin aparición de empresas nuevas, un tiempo de estancamiento muy fuerte que no podía seguir. Cornejo era consciente de eso y la necesidad de ciertas reformas importantes":

Además, aseguró que, en relación a la imagen de los mandatarios, "la centralidad la ocupa el presidente. Algunos trabajos que he hecho muestran que todavía tiene una cuota de expectativa esperanzada, bastante alta. Quizás no tan alta en Mendoza, como fue la elección en el balotaje del 70%, pero alrededor de un 60% tiene expectativas. Es evidente que hay una gran dependencia de lo que pase con la Nación, sobre todo el tema inflacionario. En el tema de ingresos, la gente todavía tiene una expectativa bastante alta en el sentido de que, en el futuro, se la va a rebuscar mejor".

"He hecho alguna medición departamental y, en general, me da que Cornejo tiene un nivel de aceptación de 5 puntos por arriba de lo que sacó en las elecciones donde también repartió con De Marchi" dijo Elbio Rodríguez, y agregó: "Uno de los temas más sobresalientes es que enfrente de Milei, o de Cornejo, no existe nada. Cuando no hay nada del otro lado, no hay más remedio que tener cierta esperanza en lo que hay. En el sentido de un discurso opositor que tenga cierto nivel de atracción. El discurso de Cristina en el acto que hizo, no tiene nada nuevo. Es ‘esto que está pasando no nos va a venir bien’, pero no hay una propuesta ni un modelo enfrente. Milei sí plantea un modelo enfrente y Cornejo adhiere, en gran parte, a algunos aspectos importantes de ese modelo y lo ha dicho. El apoyo a Ley Bases no es casualidad. Si bien ha sido bastante light, transforma todas las leyes de empleo en Argentina". "El gobernador hoy dijo que ya tiene - en principio, porque el Senado no se lo ha aprobado - las leyes que él quería".

En síntesis: "Hoy por hoy la gente está esperanzada. ¿Cuánto dura esa esperanza? No sé. Mis mediciones son antes de que llegara la factura de luz".

Escuchá la entrevista completa: