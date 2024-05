Dura reacción de Celso Jaque por el anuncio sobre los fondos de Portezuelo del Viento

Este miércoles el gobernador Alfredo Cornejo confirmó que se amplió el uso de los 1.023 millones de dólares que originalmente la provincia pensaba utilizar para Portezuelo del Viento. El anuncio de la firma de una adenda en el acuerdo con el gobierno nacional no fue bien recibido en el sur de la provincia y los intendentes de Malargüe, Celso Jaque, y San Rafael, Omar Félix, hicieron público su descontento.

"Gracias a las gestiones que hemos realizado, acabamos de firmar una adenda del acuerdo con el Gobierno Nacional que nos permitirá ampliar el destino de los 1.023 millones de dólares que pertenecen a Mendoza", pronunció hoy Cornejo. "Esta modificación clave significa que podrán financiarse distintas obras de infraestructura que impulsen el desarrollo provincial, priorizando aquellas que mejoren la disponibilidad y la eficiencia en el manejo de recursos críticos, como lo son el agua y la energía, pero con un sistema de repago, donde los privados inviertan a riesgo también y se produzca un flujo de recuperación de esos fondos", agregó.

Para el intendente de Malargüe, Celso Jaque, ese último punto va en detrimento de los departamentos menos poblados y se quejó de que se quedaron "fuera del banquete" a pesar de que el plato le correspondía al sur de la provincia.

"Hay zonas, como podríamos mencionar el caso del Alambrado y el caso del Manzano, a más de 100 kilómetros de la ciudad, que necesitarían, como eje para poder desarrollarse, tener red de energía eléctrica. Y entonces alguien diría, pero fantástico, en lo que acaban de anunciar se va a poder acceder a eso. Pero tiene que ser con devolución. ¿Cuéntenme cuántos años van a necesitar? Usted tiene poca cantidad de puesteros que necesitamos que se radiquen allí y que pueda tener un proceso de devolución. Es decir, la idea es fantástica. A la hora de la aplicación real, yo veo con muchas dificultades", subrayó y se quejó de esto no se haya conversado antes.

Cornejo habla frente a intendentes, legisladores y otras autoridades.

"Como no hemos conversado antes, tengo muchas dudas. Y no sé si ya nos van a invitar. Porque es lo que decía recién. A ver, nos anunciaron un gran banquete a futuro que yo quiero participar. La minería en Malargüe y en Mendoza la quiero y vamos a acompañar. Pero en el banquete presente, en este plato fantástico de 1023 millones, no solo nos vemos privados de estar, sino que eso legítimamente, ese plato le correspondía al sur", aseveró.

Para Jaque, Malargüe tiene derecho a participar del banquete porque eran los destinatarios originarios pero quedaron afuera. En concreto, entienden que Portezuelo del Viento iba a significar un impulso enorme para el departamento y que ahora con la nueva adenda eso se disuelve.

En el mismo sentido se expresó el sanrafaelino Omar Félix, quien se quejó de que el dinero quedará en pocas manos. "Si yo digo que el gran generador de riqueza tiene que ser un sector privado, pero después digo que a esos 1.023 millones lo voy a destinar a obras públicas, no veo cómo. Salvo, como lo repito, salvo las empresas constructoras que agarren la obra pública, no veo cómo van a recibir la gran mayoría de los mendocinos el beneficio de ese discurso", cuestionó.