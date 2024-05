Detrás de las vallas y cada día más lejos: los gremios protestaron en la Legislatura

En Mendoza, el discurso del gobernador ante la Asamblea Legislativa y el Día del Trabajador confluyen, por eso la mayoría de las protestas gremiales se realizan frente a la Casa de las Leyes.

Este año, en medio de las discusiones paritarias -trabadas con algunos sectores- y luego de que la Ley Bases obtuviera media sanción en el Congreso, se esperaba una mayor presencia de manifestantes, pero esto finalmente no ocurrió.

Las expectativas oficiales ante la concurrencia de protestantes quedaron reflejadas en el importante operativo policial que se puso en marcha en los alrededores de la Legislatura, el cual involucró a casi 400 policías. También se instaló una gran cantidad de vallas que alejó a los sindicalistas de donde se encontraban las autoridades.

Quienes sí pudieron estar cerca del ingreso fueron los militantes radicales que llevó cada uno de los intendentes e incluyeron banderas y bombos, aunque el folclore partidario fue bastante sobrio. Incluso, una vez comenzado el discurso, numerosos militantes se retiraron del lugar.

Santiago Tagua/MDZ

La Izquierda y sindicatos como el SUTE, Ampros y Judiciales fueron los que más se hicieron notar a pesar de que la convocatoria fuese tibia y mucho menos convocante que en años anteriores.

Santiago Tagua/MDZ

"La convocatoria no fue tan numerosa porque muchos gremios acordaron con el gobierno. Nosotros seguimos en el plan de lucha porque la propuesta nos deja por debajo de la línea de la pobreza. Queremos mejoras en el sector, los adicionales que les han dado a otros gremios y a nosotros no. Seguimos analizando medidas de acción ya que este acuerdo no lo vamos a firmar, hemos perdido nuestro poder adquisitivo en un 150%", manifestó Claudia Iturbe, titular de Ampros.

Santiago Tagua/MDZ

Santiago Tagua/MDZ