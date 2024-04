Otro importante organismo nacional fue sacudido por la motosierra de Milei

La política de recortes del gobierno de Javier Milei también llegó al Instituto Nacional de Vitivinicultura. En diálogo con MDZ Radio el presidente del INV, Carlos Tizio, reconoció que han discontinuado contratos y aseguró que pusieron la lupa en torno al número exorbitante de vehículos oficiales que tenía el organismo.

"Al igual que en todo el país, aquí se hace un gran esfuerzo para achicar el Estado. Tal como se ha visto en muchos lugares en los que era necesario hacerlo para llegar a un equilibrio fiscal y tener superávit", esgrimió Tizio directamente alineado con el pensamiento del presidente Javier Milei.

Según manifestó, el INV tenía 125 vehículos oficiales y en estos meses acotó considerablemente ese número. La reducción fue del 64% y se pasó a contar con 80 rodados. "Eso implica ahorro en combustible, repuestos, seguros y otros gastos", manifestó

El INV redujo la cantidad de vehículos.

Por otro lado, también señaló que avanzaron con una reducción del personal contratado. "El personal contratado se redujo un 20%. Teníamos 140 empleados contratados y no se renovaron 28 contratos", explicó Carlos Tizio en diálogo con MDZ Radio.

Sin embargo, aclaró que antes se había avanzado con el pase a planta permanente de otros trabajadores mediante el mecanismo de concurso. Si bien eso ocurrió durante la gestión anterior, cuando Martín Hinojosa estaba al frente del INV, Tizio aseguró que está de acuerdo con esa decisión. "Destaco que en los últimos meses se tomó la decisión de incorporar a planta por concurso a contratados. Esos concursos estaban promovidos desde mi gestión anterior (durante el gobierno de Mauricio Macri) y me parecen bien. Es gente con mucha experiencia y capacidad", argumentó.

"Es bueno que esa gente que estaba con contratos ahora esté en planta permanente. Se criticaba en su momento a la gestión anterior pero era algo que estaba bien hecho", manifestó en defensa del pase a planta por concurso de esos trabajadores.

Un funcionario "liberal"

Por otro lado, Tizio se refirió a la decisión de importar vino de Chile y si bien dijo que el INV no autoriza la importación sino que tiene la función de controlar el vino que se importa. "La facultad de decidir qué se importa y qué no la tiene la Secretaría de Comercio de la Nación", aclaró.

"El INV es el organismo encargado de los controles de los vinos. En relación a un certificado de análisis de origen y cuando llega el vino se toman muestra y se analizan. Si corresponden, el vino está disponible. Si no, el vino es intervenido y parado", explicó.

"Yo lo que quiero decir es que es política de este gobierno el libre comercio", adhirió en referencia a las críticas de algunos productores a esta decisión. Tizio reconoció que en Chile la legislación permite mayor porcentaje de agua. "Chile tiene permitido un 7% de agua y nosotros un 2,8%. Pero lo que pasa es que nosotros formamos parte del acuerdo de prácticas enológicas en las que aceptamos las de Canadá, Estados Unidos, Georgia, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile y Uruguay ahora también. Es un acuerdo supranacional que acepta las prácticas enológicas de cada país. Lo del agua es una práctica enológica lícita en Chile", explicó en relación a esa controversia.

En este sentido, sostuvo que el INV analiza el vino que ingresa al país porque no debería ingresar con sustancias que están prohibidas como es el caso de algunos aditivos colorantes. "Posteriormente se controla el fraccionamiento porque en el etiquetado debe decir que es vino de procedencia chilena para que el consumidor lo sepa", concluyó.

Al ser consultado sobre el impacto de las importaciones, fue contundente en la respuesta. "Tiene impacto porque no estamos acostumbrados a competir. Siempre hemos tenido una economía cerrada. Si hay cosas que es importante decirlas. El país está en desventaja y hemos hecho un trabajo con Cancillería por los aranceles de los países de destino. No es lo mismo que Chile que tiene libre comercio con algunos países. Ahí si hay un trabajo de largo plazo que tenemos que encarar para no tener aranceles o disminuirlos con los países de destino", señaló Tizio y dijo que eso lo han conversado con la vicepresidenta Victoria Villarruel y la canciller Diana Mondino.