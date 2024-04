Victoria Villarruel en la DAIA: duro reclamo por la liberación de rehenes por Hamas y críticas al feminismo

"Quiero aprovechar esta oportunidad y las primeras palabras que compartimos para reclamar por los 134 rehenes que en este momento están secuestrados por Hamás", afirmó Victoria Villarruel durante su participación en el desayuno organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), donde también incluyó duras críticas al feminismo.

El evento se realizó en el Hotel Alvear, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, que juntó a más de 200 mujeres líderes en el mundo empresario y cultural.

Allí, la vicepresidenta condenó el ataque del grupo terrorista que provocó la muerte de 1200 personas en Israel y reiteró su pedido por la liberación de los rehenes en medio del conflicto en Medio Oriente.

Además, la referente de La Libertad Avanza aprovechó para apuntar contra el colectivo feminista por no condenar las violaciones a los Derechos Humanos que ejerció Hamas contra las mujeres.

"Es fundamental en estos momentos en los cuales hay mujeres en el mundo que están secuestradas, que han sido torturadas, violadas y asesinadas y que en nombre de los derechos humanos, nadie reclama por ellas, porque en Argentina y en el mundo no hay derechos humanos para algunos sino para todos", disparó.

En esa línea, Villarruel planteó: "Las mujeres y los hombres somos iguales, pero en el mundo depende de cómo pensás. Depende de lo que crees, de qué trabajás, de tu situación económica o social para que puedas ser defendido por el inmenso lobby de los Derechos Humanos".

Según su análisis, el Día de la Mujer está "cooptado" no solo en la Argentina, sino también en el mundo y añadió: "El feminismo no nos reconoce. No nos representa a las mujeres en su completitud. Las mujeres no pensamos igual".

Del encuentro también participó el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, el rabino Isaac Sacca, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, entre otros referentes de la comunidad.