Cómo es la relación entre Martín Insaurralde y Jesica Cirio a 8 meses del escándalo del "yategate"

A casi 8 meses de que estallara el escándalo por el viaje de placer a Marbella, España, que mantuvo el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, junto a la modelo Sofía Clerici, la expareja del peronista, Jesica Cirio, habló de cómo es la relación que mantiene con el padre de su hija.

La modelo y conductora está siendo investigada, al igual que Insaurralde y Clerici, por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa que puso el foco en los tres por "enriquecimiento ilícito y lavado de dinero", investigación que comenzó luego de que el exmarido de Cirio viajara a Marbella, donde se encontró con la pareja que tenía en ese momento a pocos días de que se celebraran las elecciones primarias en nuestro país.

Jesica Cirio se separó hace más de un año de Martín Insaurralde, antes de que estallara el "yategate", y ya está en pareja de nuevo, con propuesta de casamiento. Pero debe mantener una relación porque tiene una hija con el exintendente de Lomas de Zamora.

Sofía Clerici fue la encargada de blanquear la relación con Insaurralde y generó un escándalo de proporciones bíblicas.

Jesica Cirio, al ser consultada sobre la relación que tiene con Martín Insaurralde y los hermanos mayores de su hija, respondió: "No, no tengo ningún tipo de relación, nada. No tengo ningún tipo de relación".

De todos modos, la modelo aclaró que su hija mantiene vínculos con su padre y que "está todo bien".