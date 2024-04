Los motivos por los que el Partido Verde votó a favor de la reforma minera de Alfredo Cornejo

Durante la mañana de hoy miércoles, se trató la reforma del Código de Procedimientos Mineros en la sesión en la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. Cambia Mendoza y Partido Verde votaron a favor. En La Unión Mendocina y el peronismo se repartieron algunos a favor y otros en contra. Durante la sesión, Emmanuel Fugazzotto, diputado por el Partido Verde, se tomó unos minutos para dialogar con MDZ Radio 105.5 FM y dar detalles de las modificaciones que se hicieron al proyecto inicial que presentó el Poder Ejecutivo.

Para Fugazzotto, "lo primero que ingresó por parte del Poder Ejecutivo era un proyecto a medida de las multinacionales. Hoy tenemos un proyecto a medida de Mendoza, que garantiza el cuidado del ambiente, la participación ciudadana, el cumplimiento del acuerdo de Escazú, y la plena vigencia de la Ley 7722. Hoy día, a partir de la recuperación del Consejo Minero con facultades mucho más dinámicas, le estamos dando a la ciudadanía de Mendoza una herramienta de mayor calidad".

A continuación, el diputado provincial dio detalles de cuáles serían esos cambios que se introdujeron para que deje de ser una un proyecto a medida de las multinacionales y que pase a ser un proyecto a medida de la ciudadanía, y explicó que "la vuelta del Consejo Minero como una herramienta donde, no solamente se van a emitir informes y se van a saldar consultas, sino que también va a tener una función de control. Ese órgano, a partir de hoy, no solamente va a decidir cuando haya un conflicto entre dos personas que quieren tener, por ejemplo, una concesión minera, sino también cuando hayan dudas de algún sector de la sociedad y que acredite un interés legítimo. Puede ser cualquier persona que tenga dudas sobre el cumplimiento efectivo de la normativa ambiental a la hora de otorgar, o no una concesión minera".

Por otro lado, agregó Fugazzotto, "la modificación del articulado referido a la minería de tercer grado, sobre todo en cauces aluvionales y en los márgenes de los ríos. El empoderamiento de la policía minera, con la facultad de aplicar sanciones concretas, cosa que no existía en el procedimiento que tenía la minería de Mendoza".

Además, Emanuel Fugazzotto aseguró que "hemos garantizado el acuerdo taxativo de lo que es el cumplimiento específico del acuerdo de Escazú a través, no solamente de la consulta previa de a los pueblos originarios en los lugares donde se quiere otorgar una concesión, sino también a partir de la posibilidad de ratificar este pedido informe, de evaluación, o de reconsideraciones ante el Consejo Minero de la provincia. También, explícitamente dejar claro: en el Código de Procedimiento, la ley 7722 sigue totalmente vigente".

En cuanto al rol de Impulsa Mendoza SA, dijo que "han limitado, en base a escuchar las propuestas que venían del sector empresario, el funcionamiento de Impulsa Mendoza SA. Pero nosotros lo que planteábamos es que Impulsa Mendoza SA, con la participación de la empresa estatal en todas las concesiones, se rompe una de las cuestiones más perversas que hay en relación al desarrollo de la materia minera, que es el pacto federal minero a medida de la Barrick Gold, que establece un tope en las regalías que puede recibir la provincia que es del 3%, cuando está poniendo los recursos naturales que son propiedad de todos los mendocinos". Fugazzotto explicó que se rompe "con la participación de la empresa. El ejemplo más claro es Potasio Río Colorado, donde Impulsa Mendoza SA tiene el 12%, más lo que le corresponde en regalía, por lo tanto, ahí tiene mucho más del 3% en la participación final de ese desarrollo minero que cualquier otro emprendimiento".

Respecto a la presencia de organizaciones ambientalistas en la puerta de la Legislatura expresándose en contra de esta reforma, como la Asamblea Popular por el Agua, el diputado del Partido Verde expresó que "es entendible porque todavía no estaba el despacho final. Lo que se conocía, que era vinculado al primer despacho que llegó, el proyecto inicial que trajo el Ejecutivo a la legislatura, es totalmente distinto a lo que se está aprobando hoy".

Por último dijo que la sesión empezó tarde porque "estuvimos modificando cuestiones hasta último momento que entendíamos que garantizaban la preservación del ambiente. Destacamos que no esperábamos que el Poder Ejecutivo Provincial tuviera la apertura para receptar las propuestas que desde la oposición acercamos. Una de las cosas que logramos en esta mañana fue que cualquier persona que acredite un interés legítimo puede acercarse a presentar una oposición en la Dirección de Minería y en el consejo de Minería de la provincia.

Escuchá la entrevista completa: