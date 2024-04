Atención estatales: esta es la nueva oferta salarial que propuso el Gobierno

El Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación rechazó este miércoles la propuesta de aumento que acercó el Gobierno a la reunión paritaria. En concreto, el Ejecutivo propuso un aumento del 30% escalonado en tres meses. Es decir, un 10% de aumento en abril, un 10% en mayo y un 10% en junio.

El primer gremio en sentarse en la mesa paritaria fue docente, que no aceptó la oferta por considerarla insuficiente. "El 10% no sirve para recuperar lo que hemos perdido en estos tres meses por inflación", aseveró el secretario gremial del SUTE y agregó que en realidad no impacta en los salarios de los trabajadores de la educación. "Tienen que tener en cuenta algunas especificidades nuestras, porque ese 10% en la escala de los docentes implica un aumento del 0% porque tenemos una escala que está contenida por las cláusulas de garantías y si no se aumentan los pisos y las cláusulas que corresponden en la escala no impacta", expresó Correa y pidió que el gobierno tenga en cuenta esas situaciones particulares al pensar la próxima propuesta.

También se quejó de los recortes salariales que sufrieron algunos docentes en febrero por la caída del FONID, a pesar de que el gobierno provincial se había comprometido a absorber ese gasto.

Gustavo Correa junto a Carina Sedano.

El miércoles 10 de abril volverán a reunirse y desde el sindicato esperan que la propuesta sea sustancialmente superadora. "No podemos seguir siendo la variable de ajuste", manifestó Correa.

"Entendemos que es la propuesta que le va a hacer al resto de los gremios", anticipó el representante sindical que, en la previa, había anticipado que pedirían un aumento del 60% dividido en tres meses. Es decir, la mitad de lo que finalmente les ofreció el Ejecutivo provincial.

En enero, el Gobierno provincial decidió adelantar 60 días la paritaria por la crisis económica y los altos índices de inflación. Las rondas de negociación empezaron el 29 de enero y un mes después desde Casa de Gobierno festejaban que habían cerrado los acuerdos paritarios con 18 representantes gremiales de la Administración Pública.

La mayoría de los sindicatos aceptó el pago de una suma fija -no remunerativa y no bonificable- de 90 mil pesos que se pagó en febrero. Más un incremento de 15% en febrero y de 15% en marzo.