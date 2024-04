Ley Bases: los cuestionamientos del diputado cornejista Lisandro Nieri en su exposición

El diputado nacional mendocino Lisandro Nieri expuso este lunes en el debate de la la ley Bases en la Cámara baja del Congreso. El mendocino aseguró que acompaña el planteo del Ejecutivo sobre aplicar medidas para que haya orden fiscal, aunque presentó una serie de cuestionamientos para que esto no ocurra "a cualquier costo". Hizo foco sobre obra pública, jubilaciones, impuestos a las ganancias y beneficios impositivos para sectores "privilegiados", entre otras cuestiones. "No me gusta el eslogan simplista de que no hay plata", señaló.

"Es difícil en pocos minutos tratar una ley tan abarcativa. Hoy venimos a tratar el mismo proyecto que fracasó a principio de año. Hoy, la situación es absolutamente distinta. Quienes tenemos alguna expectativa por que no nuestro país progrese y salga de la pobreza y el estancamiento que en los últimos 20 años se ha profundizado notoriamente, hemos trabajado en estos meses en corregir y enriquecer esta ley. Sobre todo acotarla a lo que entendemos que el Poder Ejecutivo requiere para poder empezar a trabajar y llevar a nuestro país a un sendero de normalidad", comenzó Nieri al hacer referencia a que el proyecto ya no tiene 630 artículos, como la primera vez, ahora se limitó a 232.

"Alarma que los dueños y máximos responsables de esta decadencia solo se dediquen a trabar y entorpecer. A partir de un diagnóstico y de ver la situación actual, es urgente empezar todos a hacer los esfuerzos para que nuestros país definitivamente deje atrás esta triste situación", deslizó.

Y agregó: "Deberíamos trabajar en un orden macroeconómico y en reformas estructurales que requiere el país. El orden debe ser de calidad y no a cualquier a costo. Acá tengo diferencias a destacar. Lo más injusto es no procurar un orden fiscal. El desorden fiscal lleva a emisión y eso es inflación".

Luego, citó a unos de sus pares que expresó en la sesión que "no es gratis meterle la mano en el bolsillo a un trabajador". En ese orden, Nieri retrucó: "La inflación es el peor de los impuestos, el más cobarde y el más silencioso. No requiere de una normativa, sino de desconocer una restricción presupuestaria, gastar y pasarle la factura al trabajador. La inflación es castigar a los pobres a costa de los ricos. Pega muchísimo más en los sectores desprotegidos. Insisto: no hacer el ajuste es lo más injusto que podríamos hacer".

Posteriormente, remarcó los aspectos en los que no coincide: "El orden fiscal no puede ser logrado a cualquier costo. Y acá hay discrepancias que quiero remarca. El ajuste debe ser justo. El nivel de ajuste del gasto público .-que sin lugar a dudas era necesario- se explica por sobre todo a través de gastos de jubilaciones.... El nivel de desinversión no significa no hacer una ruta nueva, significa que se caigan a pedazos y que dejen de ser transitables las existentes. ¿Cómo podíamos sacar los productos de nuestro país, lo que tanto quiere promocionar un RIGI, si no tenemos rutas adecuadas?".

"Había que hacer cosas sobre el gasto y estoy de acuerdo con el objetivo perseguido de orden fiscal, pero no nos podemos permitir dejar para un futuro -con todos el esfuerzo que están haciendo los argentinos- trabajar sobre el gasto tributario. Tenemos cuatro puntos que está obviando en la discusión. Los beneficios extraordinarios que tiene Tierra del Fuego: todos los argentinos compran celulares y electrodomésticos y son los más caros de la región y del mundo", sostuvo Lisandro Nieri, que responde políticamente al gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

"Todo esto sumado a las jubilaciones de privilegio o exenciones al impuestos a las ganancias en los sueldos más altos, como al Poder Judicial. Nieri aseguró que "con eso solo 0,7 puntos del productos. Entonces, me parece que hay posibilidades de hacer un ajuste muchísimo más razonable", puntualizó.

Por otro lado, cuestionó: "¿Es justo resignar la recaudación de impuestos internos por aproximadamente USD 1000 millones por año por no pretender hoy avanzar sobre impuestos internos al tabaco. Dentro de las recomendaciones, tiene de las más bajas del mundo. Hay posibilidad de aumentar ese impuesto y hacerlo más justo. Hay un empresario que ha crecido muchísimo y que está teniendo un beneficio extraordinario".

"En la reforma estructural, es positivo trabajar en un fondo de cese o en extender un período de prueba, pero queda a medias si no avanzamos sobre la cuota solidaria y la posibilidad de que los empleados expresen su consentimiento a que parte de su sueldo sea directamente detraído a efectos de pagar la cuota solidaria. Queda incompleta si no avanzamos con la disminución al impuesto al trabajo, si no sancionamos como delito el bloqueo a las empresas...", aportó en relación a la reforma laboral.