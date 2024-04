Javier Milei y una fuerte respuesta a Cristina Fernández de Kirchner: "La gente se caga de hambre por ustedes"

Cristina Fernández de Kirchner habló en público por primera vez desde que Javier Milei es presidente de la Nación. Lo hizo en la inauguración del Microestadio Néstor Kirchner en Quilmes, acompañada de Mayra Mendoza. Allí, lanzó fuertes palabras para el actual jefe de Estado, quien le respondió a través de las redes sociales.

Javier Milei publicó en X (antes Twitter): "La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De que sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron...".

La respuesta de Javier Milei a Cristina.

Apenas un puñado de minutos antes de su tuit, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había reaparecido en la escena política con un multitudinario acto en Quilmes, donde reclamó un cambio de rumbo del modelo porque "la gente se caga de hambre". Esa frase fue la tomada por Javier Milei para contestarle, haciendo referencia a los periodos en los que el kirchnerismo gobernó la Argentina.

"Si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes, de qué te sirve" la legitimidad, se preguntó la exjefa de Estado. Al hacer un análisis de la situación económica actual, expresó: "Por más que el presidente se enoje y haga caritas, no tiene plan de estabilización, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad. Es solo un plan de ajuste", aseguró Cristina Kirchner, que al calificar al Presidente dijo que "no es neolilberal" ni "anarcocapitalista", sino "anarco colonialista".

La exmandataria, en tanto, apuntó también contra el equipo de Milei: "No quiero ser peyorativa, ni mala, pero además de todas esas condiciones (en los '90) había un Congreso, un presidente con un partido político sólido, la CGT, y había un equipo. Cuando uno mira lo que hay hoy en todos los ámbitos… no es que le falta uno para el peso, le faltan, 30, 40 o 50 para el peso, termino elogiando yo al gobierno de (Carlos) Menem, que me echaron del bloque".