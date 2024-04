El potente descargo del Gobierno ante la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner

El ministro de Interior, Guillermo Francos, criticó fuertemente el discurso de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Quilmes. La acusó de sentirse la "dueña de la verdad". Además, agregó que a él no le "preocupa" que "se manifieste".

“Cristina Kirchner cada tanto habla en público, nos tiene acostumbrados a habar y a decir una cantidad de cosas como si fuese la dueña de la verdad, de éxitos en la gestión”, dijo Francos en dialogo en Radio Mitre.

En esta línea, acusó que la consecuencia de los gobiernos kirchneristas, "la Argentina ha caído en una decadencia tremenda". "No puede no haber responsable de lo que pasó en 16 años de la política argentina”, siguió.

“No me preocupa que Cristina Kirchner hable, que se manifieste. Sí me preocupa que no sea capaz de hacer cargo de los males que esta sufriendo Argentina”, apuntó el funcionario.

Cristina Kirchner habló en Quilmes.

CFK en Quilmes

La exvicepresidenta encabezó la inauguración del Microestadio Presidente Néstor Kirchner en el municipio de Quilmes, municipio liderado por Mayra Mendoza, donde realizó duras críticas a la gestión de Javier Milei.

"Siento como si estuviéramos en el Juego de la Oca, que la Argentina retrocedió al punto de partida", sostuvo y aseguró que el gobierno, al que tildó de "experimento anarco capitalista", está sometiendo al pueblo "a un inútil sacrificio". Por último, se refirió a la interna del peronismo y afirmó que "no es hora de reproches, sino de reflexión".

En el acto estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque y el diputado nacional Eduardo Wado de Pedro.

La expresidenta cuestionó el anuncio de Milei por cadena nacional del superávit fiscal y señaló que creer que ese es el problema "es no entender la Argentina ni el mundo".