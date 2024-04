Adolfo Bermejo le pegó al oficialismo y dijo que "solamente piensan en la ley ómnibus"

Adolfo Bermejo, diputado nacional del Partido Justicialista por la provincia de Mendoza, dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM de cómo se vivió en el Congreso Nacional la falta de quórum para tratar temas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), fórmula previsional y el presupuesto universitario luego de la masiva movilización del martes. Diputados que apoyaron el reclamo en defensa de la educación pública por redes sociales, incluso varios que marcharon, hoy no se sentaron en sus bancas para tratar estos proyectos. Además, adelantó algunas cuestiones del tratamiento de la ley ómnibus.

A modo de resumen, el diputado peronista comentó que hoy en el Congreso de la Nación "habíamos pedido una sesión especial para tratar el Fonid, una fórmula de movilidad jubilatoria, y los presupuestos para la universidad. Se necesitaban 129 diputados sentados en la banca y faltaron cuatro o cinco diputados para alcanzar el quórum y tratar estas leyes tan importantes y necesarias que mucho tiene que ver con la marcha de ayer".

Bermejo agregó que no se logró el quórum y no se lograron tratar dichos proyectos "por la ausencia del oficialismo. Toda La Libertad Avanza, el PRO, y de los radicales la mayoría no se presentó. Solamente Manes y cuatro o cinco diputados radicales más".

Bermejo señaló que "evidentemente el oficialismo está más preocupado por la ley ómnibus, que quieren dar dictamen entre mañana y pasado, un tratamiento exprés porque no dan los tiempos para tratar algo tan rápido, pero tienen los números y quieren sacarlo la semana próxima".

En cuanto a la posición que tendrá su bloque para el tratamiento de la ley ómnibus, dijo que "nos sentaremos para dar el debate correspondiente como hicimos la vez anterior que se cayó la ley ómnibus, por impericia de ellos. Ahora tienen los números y la oportunidad de sacarlo y votar la semana próxima".

Escuchá la entrevista completa: