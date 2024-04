Victoria Villarruel se burló de Hebe de Bonafini y Anabel Fernández Sagasti la cruzó con todo

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti cruzó a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien a través de sus redes sociales se burló de Hebe de Bonafini, difunta titular de abuelas de Madres de Plaza de Mayo.

Lo hizo luego de que Villarruel citara un video que muestra a Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, como oradora durante la movilización organizada por universidades y llevada adelante a lo largo y ancho del país este martes por la tarde.

"Quiero repudiar, entre otras cosas, la decisión del presidente Milei de no querer subsidiar a las universidades y colegios públicos. El presidente dijo que es una marcha política. Por supuesto, pero no partidista. Criticó que los sindicatos que estén marchando con todos. Los sindicalistas, gracias a la educación pública, mandan a sus hijos a la universidad y a los colegios. La lucha no termina hoy, hay que continuar. Perdimos una elección, pero no nos han vencido", dijo Almeida.

Minutos después, Villarruel señaló en tono irónico: "Hebe, lo que te perdiste...". Por ello, Fernández Sagasti salió con los tapones de punta y le respondió: "Sos un ser humano horrible, Villarruel".

Sos un ser humano horrible Villarruel https://t.co/HPto1ztfjF — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) April 23, 2024

La discusión entre ambas se dio en el marco de la marcha en contra del desfinanciamiento a universidades, llevada a cabo en diferentes puntos del país este martes por la tarde.