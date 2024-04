A lo Cobos: Hebe Casado debió desempatar la votación de una ley en el Senado

La vicegobernadora Hebe Casado debió desempatar una ajustada votación del Senado durante la sesión de este martes. La abstención de una senadora oficialista y la ausencia de un legislador opositor provocaron un resultado de 18 votos a favor y 18 en contra del proyecto del oficialismo que elimina el bloqueo de título para los farmacéuticos en la provincia. Finalmente, la presidenta de la Cámara Alta inclinó la balanza a favor de la iniciativa que se convirtió en ley.

Se trata de una de las propuestas incluidas en el plan de salud impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo y consiste en una modificación de los artículos 19 y 20 de la Ley 5411 que establece el Régimen para los profesionales farmacéuticos.

Uno de las principales cambios que plantea es la derogación de las restricciones impuestas al título de los farmacéuticos del Estado y les permite ejercer libremente la profesión a quienes integran la planta de personal del Estado provincial.

En tanto, se establecen medidas para garantizar que las nuevas disposiciones no afecten la organización de los servicios sanitarios ni generen conflictos de incompatibilidad horaria o funcional. La Administración de Salud tendrá la facultad de dirigir y organizar los servicios de manera razonable.

Este martes el Senado trató seis iniciativas del paquete de salud de Cornejo y si bien algunas se aprobaron en una ajustada votación, el proyecto que afecta a los farmacéuticos terminó sorpresivamente en una votación empatada.

Los senadores del frente oficialista Cambia Mendoza aportaron los 18 votos afirmativos, mientras que los legisladores peronistas, los del interbloque de La Unión Mendocina y el senador del Partido Verde aportaron 18 votos negativos.

No obstante, hubo dos integrantes del cuerpo que no votaron. Uno fue el senador Marcos Quattrini, dirigente proveniente de la Coalición Cívica e integrante de la bancada de La Unión Mendocina, quien se ausentó de la sesión. Sus compañeros de bloque argumentaron que la ausencia se debió a un problema de salud.

En tanto, la senadora radical Claudia Najul se abstuvo en la votación de este proyecto de ley. “Quiero pedirle al cuerpo permiso para abstenerme en este expediente por las mismas razones que obran en la versión taquigráfica cuando tratamos el Régimen de Droguerías”, expresó durante el debate la legisladora oficialista. El motivo de la abstención es que Najul está casada con el empresario farmaceútico Gustavo Brennan, uno de los propietarios de Farmacias del Centro.

Con la votación empatada, se habilitó nuevamente el debate de la iniciativa y la presidenta del bloque de senadores del PJ, Adriana Cano, solicitó que el expediente vuelva a comisiones para que continúe la discusión sobre el mismo.

Esa moción fue puesta a consideración del cuerpo y los senadores votaron a mano alzada rechazando por mayoría el pedido, ya que durante esta votación no se abstuvo la senadora Najul.

A raíz de esta situación, volvió a someterse a votación el proyecto y la legisladora radical reiteró su solicitud de abstención. La nueva votación se hizo a mano alzada y arrojó el mismo resultado de 18 a 18.

De esta manera intervino la vicegobernadora Hebe Casado desempatando a favor de la iniciativa. “Mi voto es afirmativo”, expresó al presidenta del Senado.

Posteriormente algunos legisladores opositores cuestionaron la legalidad del proceso, debido a la no abstención de Najul durante la votación de la moción para que la propuesta vuelva a comisión.

No obstante, la senadora Natacha Eisenchlas explicó que “reglamentariamente está establecido que cuando se procede a la votación, lo que se vota es el despacho. Por eso la abstención de la senadora Najul es sobre el despacho y no sobre la moción de reconsideración. No lo estamos inventando nosotros y jurídica y legalmente es así.