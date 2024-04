Asamblea intersindical: los gremios pidieron cambios en la comisión paritaria

Los gremios que rechazaron la propuesta paritaria hicieron una demostración de fuerza esta mañana en la explanada de Casa de Gobierno con una asamblea intersindical. Tal como habían adelantado los referentes a MDZ, fue un ámbito de discusión y análisis de la situación pero no se definió un plan de acción a seguir.

La asamblea intersindical estuvo coordinada por el secretario adjunto de Ampros Daniel Jiménez, Ramiro Quevedo de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (Apoc), Cristian Galdeano de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Ricardo Babillón de la Asociación de Trabajadores Judiciales y Marcelo Fekonja del Sindicato de Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza.

Los cinco gremios coincidieron en defender tres puntos: los derechos de los trabajadores, paritarias justas y sin condicionamientos, y salarios y condiciones laborales dignas. Además, aseguraron que la comisión paritaria debe tener poder de negociación.

Los gremios en la explanada de la Casa de Gobierno (Rodrigo D'Angelo Mdz)

“La paritaria no es un ámbito de verdadera negociación salarial, es una bajada de línea y no puede discutirse absolutamente nada. Envían a gente que no tiene poder de decisión, ya que, si por segunda vez rechazamos el ofrecimiento, se convierte en un si no te gusta, es lo que hay. Hoy lo señaló claramente Alfredo Cornejo: quienes no acepten la propuesta, no tendrán aumento. Estas no son paritarias, simplemente ejercen el poder por la fuerza”, dijo Jiménez.

Daniel Jiménez de Ampros (Rodrigo D'Angelo Mdz)

Por su parte, los Judiciales vieron como positiva la acción conjunta de los gremios. “Nos sorprendió la cantidad de gente que nos acompañó, esto nos fortalece y nos da las convicciones para seguir luchando por los objetivos que planteamos originalmente. Esperemos que sirva para que el Gobierno y la Corte entiendan que hay que sentarse a dialogar y a buscar soluciones para todos los empleados”, dijo Babillón.

Ricardo Babillón de los Judiciales. (Rodrigo D'Angelo Mdz)

Por el momento, Ampros aseguró que participará de la reunión paritaria fijada para el lunes 29 y los Judiciales también asistirán a la convocatoria de mañana a las 9. La última oferta de aumento salarial fue rechazada por los cinco sindicatos que siguen enfrentados con el Gobierno.

Los reclamos de Ampros

Desde el gremio de los profesionales de la salud aseguraron que los “embates del Gobierno sobre los derechos de los médicos ha originado el éxodo de cientos de talentos humanos”.

“Están destruyendo la salud pública. En base a la fuerza como suele hacerlo el gobernador, o del paquete de leyes enviado a la Legislatura, que seguramente será aprobado porque son mayoría, lo único que busca es un recorte. No lo que afirma el ministro Montero en sus alocuciones acerca de que se trata de un plan para otorgar más y mejores servicios a la población, implica, muy por el contrario, la pérdida de profesionales a diario debido a los bajísimos sueldos, que ya no les permiten vivir con lo que ganan en salud pública”, dijo Jiménez. La asamblea intersindical en la explanada de Casa de Gobierno. (Rodrigo D'Angelo Mdz)

“Directamente van a trabajar al sector privado, frente a una población que cada vez en menor medida puede pagar medicina prepaga o acceder a una obra social. Por otra parte, el sector público está colapsado: no hay camas, las cirugías sufren un atraso importante y hay que pedir turnos con meses para acceder. No disfrace este paquete de leyes que significan un recorte; diga la verdad señor gobernador, esto es un ajuste”, cerró el dirigente gremial.