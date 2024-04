Alfredo Cornejo defendió a Latorre y cargó contra los “antimineros” que la denunciaron

El gobernador Alfredo Cornejo defendió este lunes a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien había sido denunciada la semana pasada por un diputado provincial y otros exlegisladores por supuesta incompatibilidad y conflicto de intereses a raíz de su rol de director de YPF. El mandatario provincial afirmó que la acusación está impulsada por un “grupo antiminero” que usa el caso de excusa para impedir el desarrollo de la actividad de manera sustentable en la provincia. Por su parte, la funcionaria provincial negó que existan irregularidades por su doble función y desmintió “categóricamente” que un directivo de la petrolera gane $70 millones.

El viernes pasado el diputado de La Unión Mendocina, Jorge Difonso, y los exsenadores Lautaro Jiménez (FIT), Víctor Da Vila (FIT) y Marcelo Romano (Partido Verde) hicieron una presentación ante la Oficina de Ética Pública por la presunta “incompatibilidad y conflicto de intereses en los términos del art. 7, inciso 1 de la ley provincial 8.993” apuntando contra Latorre, por su doble rol de Ministra de Energía y Ambiente y directora de YPF.

En su denuncia, los dirigentes opositores califican de “gravísimo” que “el Ministerio de Ambiente sea puesto bajo la órbita del Directorio de la principal empresa petrolera de la región”. Asimismo, sostienen en la presentación que “YPF SA le abona a esta Ministra 'ad honorem' un sueldo de 70 millones de pesos (…) Hablamos de un sueldo multimillonario que supera la suma del sueldo del gobernador y todos los jueces de la Suprema Corte”.

Esta mañana, el gobernador fue consultado al respecto y desestimó la denuncia señalando que está impulsada por un “grupo antiminero” que alienta estos hechos para evitar que se desarrolle la actividad en la provincia y resaltó que la doble función de Latorre fue aclarada en su momento.

“Es un grupo antiminero, porque no es que sean ambientalistas son antimineros, no quieren que se haga minería en Mendoza. Como no han podido convencer con otros argumentos, están poniendo en foco esto. Son excusas”, manifestó Cornejo tras participar de la inauguración de un patio solar en una escuela de Godoy Cruz.

El mandatario provincial destacó que Mendoza necesita ampliar las actividades que se desarrollan en la provincia y remarcó que la minería y la reconversión de áreas petroleras son dos propuestas que mejorarán el promedio salarial de la provincia. “Necesitamos reconvertir el petróleo que hemos hecho toda la vida. Queremos hacer que otras empresas tomen 14 áreas de YPF y eso sin duda es más trabajo y mejor promedio salarial. Y queremos hacer minería sustentable en particular del cobre donde tenemos muy buena cantidad de recursos porque esas cosas aumentarán nuestro salario promedio”, indicó.

En este sentido, Cornejo aseguró que “hay un grupo de gente que se niega a que hagamos minería. Hay un grupo que alienta este tipo de cosas y cualquier excusa le viene bien. Van a ver que siempre los que hacen las denuncias son los mismos. Siempre hay excusa, en un momento de crisis con todo el mundo muy disconforme, cualquier símbolo que tenga que ver con los salarios es usado, bien o mal, para tratar de proteger otro tipo de intereses”.

Las explicaciones de Latorre

Latorre dialogó con MDZ respecto a la denuncia y desestimó que exista una incompatibilidad y conflicto de intereses por el doble rol. Aclaró que en su momento el gobernador dictó dos decretos en los que se estableció que no cobrará un sueldo como ministra y que se excusará de tratar temas que involucren a YPF. A su vez, desmintió que los honorarios de un director de la petrolera sean de $70 millones.

“Respecto a las incompatibilidades, en el momento en que el gobernador me propuso como representante de la provincia en ese directorio por las acciones clase D, que son las del Estado Nacional, también emitió dos decretos donde, por una parte, se dirimía esta cuestión de la incompatibilidad en el cobro de haberes, sabemos que ningún funcionario puede cobrar dos haberes del sector público, ya sea de un organismo del Estado central o descentralizado, y tampoco de empresas del Estado, entonces hubo una opción y adopte por el adelanto de honorarios de YPF. Además, quedó muy claro en el otro decreto que, en todos aquellos casos en los que haya o pueda haber un conflicto aparente de intereses entre la empresa de la que participo siendo directora y las áreas de interés o de competencia del ministerio, me excuso e interviene en mi lugar el ministro de Gobierno, Natalio Mema”, expresó la funcionaria provincial.

Resaltó que la definición del representante mendocino en el directorio de YPF le corresponde al gobernador de turno. En este sentido, planteó que “pensar que hay una incompatibilidad, porque el Poder Ejecutivo que nombra a un representante en este directorio es el mismo Poder Ejecutivo que tiene que controlar y fiscalizar el accionar de estas y de otras empresas, es un contrasentido”.

La minsitra de Energía y Ambiente aclaró que tanto la Fiscalía de Estado como la Oficina de Ética Pública tienen conocimiento de esta doble función que ejerce. “En el caso de los controles ambientales, hay que destacar que, más allá de estas denuncias que puedan hacer, ya la Dirección de Protección Ambiental estaba y está haciendo una auditoría respecto a los eventuales pasivos ambientales, no tan sólo de YPF, sino también del resto de las empresas petroleras”, advirtió Latorre.

En cuanto al monto de los sueldos que perciben los directores de la petrolera, la ministra manifestó que “en la situación económica en la que estamos y la realidad de los trabajadores que están con serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas es algo que genera, obviamente, enojo. No es algo que decida el representante de la provincia de Mendoza, no es algo tampoco que decida el directorio cuánto cobra un director de YPF. Los sueldos de YPF, categóricamente digo, no son de 70 millones de pesos, como se dijo”.

No obstante, evitó revelar cuál es monto mensual o anual que perciben los integrantes del Directorio de la petrolera y excusó señalando que es información confidencial. “Es una empresa que el 49% de las acciones son privadas. No puedo dar información respecto de lo que cobra un director de una acción de la clase privada porque estaría violando el secreto de la empresa”, esgrimió.

Explicó también que los trascendidos de la última semana sobre el aumento de sueldos no son reales. “Lo que se aprobó por el directorio es el presupuesto para el funcionamiento del directorio hasta abril del 2025, de donde se pagan un montón de otras cosas, además del adelanto de honorarios de los que somos directores. Y además, eso va a ratificación de la asamblea de accionistas. No todos los directores cobran igual, depende de la participación que tienen en los distintos comités de funcionamiento del directorio y depende también de qué acciones son representantes, si de las acciones públicas o de las acciones privadas. Entonces, el hacer una lectura lineal de que el presupuesto hasta abril del 2025 se divide en la cantidad de directores y eso es lo que se adelanta por mes, es totalmente erróneo, no es así”, aclaró.

Finalmente, señaló que “los aumentos de los honorarios de los directores están atados a los sueldos de la línea gerencial de YPF. Es decir, si los sueldos de los gerentes aumentan un 10%, un 5%, un 15%, en esa proporción se aumentan los honorarios de los directores. No ha habido un aumento de los honorarios de los directores por resolución de directores”.