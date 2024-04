El durísimo editorial de Jonatan Viale contra el Gobierno de Milei: "¿No venían a combatir la casta?"

El reconocido periodista Jonatan Viale arremetió en duros términos contra el Gobierno de Javier Milei tras el aumento que se dieron en el Senado. "¿No venías a combatir la casta? Estamos esperando que combatan a la casta. Estoy un poquito hinchado las pelotas", afirmó Viale en su programa de televisión.

Las palabras de Viale surgieron tras las recientes declaraciones de Milei sobre el accionar de la denominada "casta política". En este sentido, el periodista hizo hincapié en la falta de coherencia entre el discurso anticasta de Milei y las acciones de algunos políticos cercanos a él. "Milei dijo 'así se mueve la casta', pero el senador Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, no solo votó a favor sino que fue uno de los que redactó el proyecto para aumentarse los sueldos", señaló Viale.

El periodista también puso en tela de juicio la empatía de los políticos hacia la sociedad que la está pasando mal. "El problema es que un jubilado gana 240 mil pesos y el salario mínimo es de 200 mil pesos. No es momento de Karina Milei ascendiendo gente, no es momento de aumentarse el sueldo, no es momento de Adorni ministro", expresó Viale.

Mirá el duro editorial de Jonatan Viale

En otro tramo de su editorial, Viale lamentó la desconexión entre los políticos y la ciudadanía, resaltando el apoyo popular a pesar de las adversidades. "No empatizan con la gente. La gente está acompañando este proceso tan difícil. Tengan piedad. Los políticos no pueden cagarse tanto en la gente", enfatizó el periodista.

El duro editorial de Viale llama la atención al tratarse de uno de los periodistas más afines al Gobierno. De hecho Milei le ha concedido numerosas entrevistas tras ser electo presidente.