Cruce entre Patricia Bullrich y Waldo Wolff por la fuga de presos en la Ciudad

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, responsabilizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la fuga de presos sucedida en el barrio de San Telmo durante el lunes. Nueve presos en total se escaparon de su celdas en las que se encontraban alojados, dentro de la Alcaidía Número 1 en San Telmo.

"Si a la Ciudad se les escapan los presos es un problema de la Ciudad", señaló la ministra a las autoridades de Seguridad de la Ciudad. "El Servicio Penitenciario Federal da todos los días 90 cupo para presos de la Ciudad de Buenos Aires y no siempre son cubiertos y da cupo para condenados en cárceles fuera de la ciudad y no siempre son cubiertos. Es un tema que lo hemos discutido, incluso el miércoles hemos tenidos una reunión", continuó Bullrich en dialogo con Radio Rivadavia.

Y agregó: "Por otro lado hay una cárcel que tiene que terminar de construir la Ciudad que empezó en 2018 en Marcos Paz, pero eso es un tema de gestión que ya se va arreglar. Nosotros tenemos la voluntad de llevar presos pero la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacerse cargo de que la autonomía le da responsabilidad sobre los presos".

Por parte tanto de Waldo Wolff como de Diego Kravetz, ministro y viceministro de Seguridad de la Ciudad explicaron que "no son 90 presos por día sino que es por semana y segundo nosotros no tenemos que tener presos y ahí partimos de una base que no es correcta".

Patricia Bullrich responsabilizó a la Ciudad por la fuga de presos

"Yo tengo una buena relación con Patricia, pero primero que no son 90 presos por día sino que es por semana y segundo nosotros no tenemos que tener presos y ahí partimos de una base que no es correcta porque se nos escapa algo que no tenemos que tener. A mi no se me escapan los presos, yo tengo presos que son del Servicio Penitenciario Federal, así que estando del mismo lado de Patricia y trabajando juntos para esto, yo también tengo la obligación de defender los intereses de los porteños y decirles que se nos escapan presos que no deberían estar", sostuvo Wolff.

Además, justificó la fuga de los nueve presos: "Esto ocurre porque hace dos años en la Ciudad de Buenos Aires, producto de una política que implementó el Gobierno de Alberto Fernández, pasamos de tener 60 detenidos en las alcaidías y comisarías en 2021 a 2000 que tenemos ahora. Y eso en alcaidías y comisarías que no están preparadas para tener detenidos permanentemente". Agregó que además, esos presos "están custodiados por policías que no están formados para estar con presos porque no son penitenciarios".