A lo Milei: Anabel Fernández Sagasti sorteará parte de su sueldo tras el escándalo por el dietazo

Luego del escándalo que generó el exorbitante aumento de sueldos que se otorgaron a sí mismos los senadores nacionales, la mendocina Anabel Fernández Sagasti advirtió que no está de acuerdo con el incremento en las dietas. En este sentido, afirmó que donará parte de su salario a escuelas públicas, tras la críticas generalizadas que recibieron los legisladores.

Durante la sesión de este jueves, el Senado de la Nación aprobó en una votación a mano alzada y sin debate, una resolución a través de la cual se estableció una suba en las dietas de los senadores a partir de mayo. De esta manera, pasarían de ganar $ 1,7 milllones a más de $ 4 millones de bolsillo.

La medida generó una fuerte indignación en la opinión pública y varios senadores salieron a despegarse de lo sucedido señalando que no avalaban el fuerte aumento. No obstante, la iniciativa contaba con el visto bueno de todos los bloques y durante la sesión ningún senador solicitó la palabra para manifestar su rechazo, aunque hubo varios que no levantaron la mano durante la votación.

La senadora nacional de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, fue una de las que alzó la mano, pero desde su entorno expresaron que no estaba de acuerdo con la resolución. “Mostró su postura contraria al incremento de dietas en las reuniones donde se discutió el asunto y donde todos los bloques se mostraron de acuerdo”, expresaron sus colaboradores.

En este sentido, adelantaron que la dirigente de La Cámpora aportará parte de su sueldo a escuelas públicas de Mendoza. “El criterio para la asignación del aporte será mediante sorteo que realiza la quiniela de Mendoza. Según el primer premio se adjudicará a la escuela pública que corresponda”, precisaron.

Aclararon que el aporte que realizará la legisladora mendocina consistirá en material didáctico, deportivo, alimentos o materiales de construcción, de acuerdo a las necesidades que establezca cada institución.

Se trata de una iniciativa similar a la adoptada por Javier Milei cuando asumió su banca de diputado nacional en 2021, quien sorteaba su dieta.