Los diputados de La Libertad Avanza también quieren aumento de dieta pero no quieren polemizar con Javier Milei

Los diputados se enteraron del aumento que lleva la dieta de los senadores a cinco millones de pesos en medio de distintas reuniones de comisión. Si bien en la Cámara baja hay un consenso generalizado de que 1,5 millones de pesos es poco, dentro de La Libertad Avanza las aguas están divididas.

"Tendríamos que traerla un rato a Victoria (Villarruel)", dijo con ironía un diputado libertario, que, ante la consulta de MDZ, indicó que su dieta como legislador le "alcanza para estar 15 días en Buenos Aires".

"Cada noche pago 65 mil pesos en un hotel medio pelo, en comidas gasto otros 30 mil por día y otros 10 mil entre taxis y otras cosas que siempre surgen", detalló el diputado a este portal. Contó que para seguir yendo y viniendo de su provincia tiene que sacar todos los meses "un puchito de plata de su empresa".

No es el único diputado de La Libertad Avanza que considere que los legisladores cobran poco. Muchos coinciden pero no se animan a plantearlo dentro del oficialismo porque "el que manda está en la Rosada y no quiere saber nada con eso".

El presidente Milei expresó su malestar la última vez que los legisladores aumentaron sus dietas.

Incluso, algunos diputados del bloque dejaron trascender que el propio Martín Menem más de una vez dijo en conversaciones privadas que "es poco" el millón y medio de pesos que cobran los diputados. Pero que nadie quiere quedar pegado y aumentar el sueldo de la política, algo que La Libertad Avanza dijo que venía a combatir.

Alberto "Bertie" Bengas Lynch, por su parte, se enteró de este aumento a las dietas de diputados cuando salía del debate del Pacto Fiscal en la comisión de Presupuesto y Hacienda para ir a la de Trabajo y consideró "un escándalo" la decisión del Senado de aumentar los sueldos.

Villarruel se resistió a dar marcha atrás al aumento de las dietas de los senadores.

"Tiene que darles vergüenza lo que hicieron", dijo el diputado libertario. "Acá a la vuelta hay chicos comiendo de la calle y ellos levantan la mano para subirse la dieta", reafirmó.

El aumento de las dietas siempre es algo que generó rispideces en la Cámara baja. A principio de marzo Martín Menem y Victoria Villarruel incluyeron a los legisladores en el aumento de salarial de los trabajadores legislativos. El caso generó un escándalo político y Menem rápidamente revocó esa resolución

Pero faltaba la firma de Villarruel que se resistió lo más posible a darle marcha atrás a esa resolución. Tuvo que esperar el llamado del presidente Milei para derribar ese aumento que molestó en la Casa Rosada.