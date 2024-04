Frente al FMI, Luis Caputo insistió con una inminente inflación de un dígito

El ministro de Economía, Luis Caputo, continúa en Washington y este miércoles participó de la Reunión de Primavera que convocó el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde aprovechó para mantener reuniones con inversores de todo el mundo y dar precisiones sobre cómo continuará el rumbo económico del país.

El encuentro privado fue organizado por el banco JP Morgan y participaron unos 400 referentes del mercado. Acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, Caputo dejó varias definiciones destacadas donde aseguró que la inflación continuará a la baja, aclaró que no es inminente la unificación de los mercados y dijo tener pleno respaldo político de Javier Milei.

Ante un salón repleto de inversores, banqueros y analistas financieros, el ministro explicó el contexto que se encontró al asumir la Jefatura de Hacienda y hacía adonde va el programa de ajuste.

"La realidad es que casi todo el mundo esperaba que ocurriera una crisis. Cuando dije que me iba a unir al Presidente, todos me dijeron, no seas el primero, porque el primero seguro es el que también se quema", describió Caputo al comenzar su exposición.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno se apoya en medidas donde el Gobierno está "siendo extremadamente ortodoxos en el lado fiscal y también en el lado monetario".

"Incluso los economistas más respetados, decían que era imposible reducir el déficit fiscal más de dos, dos puntos y medio en un año. Y pudimos llegar a un superávit financiero en el primer mes", destacó el funcionario al señalar que la Argentina no cuenta con las mismas herramientas que en cualquier país desarrollado, porque no tenemos credibilidad"

Caputo subrayó que fue un "trabajo súper difícil, especialmente sin tener mayoría en el Congreso" en alusión a las trabas de la oposición con la ley ómnibus.

"Sabíamos que iba a ser muy difícil aprobar la ley desde el principio, particularmente en las provincias, sabiendo que estábamos en una posición débil porque, seamos realistas, ellos son la oposición. No quieren que te vaya bien sin importar lo que digan en la televisión. Quiero decir, no quieren que te vaya bien. Y si te ven en una posición débil, lo van a explotar", planteó.

En otro tramo de su exposición, defendió su estrategia respecto de los distintos tipos de cambio. "Vamos al equilibrio fiscal que sirve como un ancla muy fuerte a pesar de que algunos intentan socavarlo. La segunda cosa que teníamos que hacer, y es de vital importancia aunque sé que al principio hubo muchas críticas, fue optar por tipos de interés reales negativos muy altos y muy severos. No teníamos más remedio, si no lo hubiéramos hecho probablemente ya estaríamos en hiperinflación", justificó.

Luego habló sobre la evolución de la inflación y aunque reconoció que "continuará", también reiteró que "lo más probable es que vuelva a ser de un solo dígito en abril".

"Casi todo el mundo fijaba el precio de sus productos en la tienda de primera línea con un dólar a 2000, porque eso es lo que les decían todos los economistas de Argentina. Esto va a 2000 el dólar, o a 3000. Los precios se fijaron a un tipo de cambio muy alto que no ocurrió", dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

Sobre el final de su exposición respecto al plan económico, Caputo volvió a cargar contra la oposición y destacó el apoyo de la población al programa del Gobierno.

"Han hecho prácticamente de todo estos tres, cuatro meses, y no ha funcionado en absoluto, como dije. Quiero decir, no es sólo que el nivel de popularidad del presidente esté aumentando; se están volviendo cada vez más impopulares. Lo que demuestra que esta vez hay un cambio en la Argentina", sentenció.

Caputo celebró el freno al aumento de las prepagas

Desde Estados Unidos, el ministro destacó la decisión del Gobierno de Javier Milei de retrotraer el aumento de las prepagas a los valores de diciembre de 2023.

Sostuvo que la medida, que establece también la devolución de la mayoría de las empresas de medicina prepaga de lo que hayan cobrado por encima de la inflación, "es un gran alivio para la clase media"

"Las prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaria de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media", fue el mensaje del titular de Hacienda.