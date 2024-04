Elecciones en el PRO de Mendoza: cierre de listas y cruces por el cupo joven

Este año el Pro mendocino se encamina a elegir autoridades provinciales el 2 de junio. El proceso empezó en marzo con la presentación de fichas y continúa este viernes con el cierre de listas.

Los legisladores del Pro en Mendoza

Se espera que entren en carrera al menos tres sectores: uno encabezado por la vicegobernadora Hebe Casado, otro con los seguidores del actual funcionario nacional Omar De Marchi, y un tercero liderado por la diputada Sol Salinas.

Con tres sectores definidos e históricamente enfrentados, los cruces y chicanas comenzaron con presentaciones ante la Junta Electoral y terminaron con dardos cruzados en las redes sociales entre los dirigentes.

Esta vez, el conflicto comenzó por el cupo de jóvenes que deben llevar las listas de acuerdo a la Carta Orgánica del Pro Mendoza. En el acta 3, la Junta Electoral resolvió hacer una excepción al cupo de jóvenes y desató las quejas del sector de Omar De Marchi.

Omar De Marchi lidera uno de los sectores pero no competirá en la interna del Pro

Uno de los primeros en alzar la voz fue Maxi Olguín, un funcionario de la municipalidad de Luján, y después se sumó la diputada provincial de La Unión Mendocina, Stella Huczak. Del lado de Hebe Casado salieron a contestar el secretario legislativo, Lucas Faure, y la presidente de la Junta Electoral, Nuria Olive.

El polémico cupo joven

En el punto 4 del acta, la Junta Electoral establece una excepción al cupo joven “atendiendo a una especial situación de intervención que atraviesa el partido en el distrito de Mendoza”.

“Esta Junta considera que sea excepcionalmente y por única vez excluido el requisito de cupo para las listas que no sean de Juventud”, agrega el acta.

“Hay órganos específicos para mujeres y para jóvenes a nivel provincial y departamental. Por eso la especificación del cupo queda atrasada. Es algo que hay que cambiar y modernizar en la Carta Orgánica que tiene muchos temas desactualizados”, explicó Nuria Olivera. La presidnete de la Junta Electoral, Nuria Olivera.

“Hay que poner en contexto que el Pro está intervenido, la actividad partidaria no ha sido la habitual. Podrán hacer la excepción al cupo en el armando de la lista. Nadie priva de participar a los jóvenes. La Junta no va a tomar el tema del cupo a rajatabla. Yo no voy a bajar una lista porque no cumpla el cupo”, agregó la Secretaria legal y técnica de Hebe Casado.

Por su parte, el diputado nacional Álvaro Martínez aseguró que el cupo de jóvenes en las listas se agregó a la Carta Orgánica cuando Omar De Marchi era presidente del Pro en Mendoza. “La Junta pretende eliminar este requisito y es ilegal. La única forma de modificar la Carta Orgánica es a través de la Asamblea”, explicó.

“Intentar eliminar el cupo me da a entender que no cumplen con el requisito. No tienen los jóvenes para cubrir el 30% de una lista con cuatro titulares y dos suplentes. Probablemente el problema es en los departamentos donde no tienen tantos afiliados”, añadió Martínez. El diputado nacional, Álvaro Martínez.

Además, el diputado nacional aseguró que se han hecho planteos desde que entró en vigencia el calendario electoral porque “están entorpeciendo el proceso” y muchas veces solo por “desconocimiento”.

Desde el ala de Omar De Marchi adelantaron que si las listas no cumplen los requisitos las impugnarán, y si por ejemplo, no se respetan el cupo joven la lista debería caerse. Si no se soluciona el problema, acudirán a la Junta Electoral del Pro y en última instancia a la Justicia Electoral.

Los posibles candidatos

Hasta el viernes a la noche no se sabrá el nombre de los dirigentes del Pro que buscarán presidir el partido en Mendoza. Por el momento, Hebe Casado lanzó oficialmente su candidatura y buscó el apoyo de figuras nacionales. La diputada provincial Sol Salinas también dijo que iba a competir para representar a los jóvenes. La diputada provincial Sol Salinas también buscará la presidencia del Pro en Mendoza.

Del sector de Omar De Marchi suenan Álvaro Martínez, la diputada provincial Laura Balsells Miró, y los senadores provinciales Germán Vicchi y Gabriel Pradines.