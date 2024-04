Atención estatales: ATE aceptó la oferta y así quedaron los próximos aumentos

Este miércoles el gobierno provincial informó que los representantes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aceptaron la propuesta salarial superadora para los agentes representados en cinco sectores. Además, el gremio de SITRAVI aceptó la la oferta para los trabajadores de Vialidad Provincial.

En concreto, los representantes gremiales de ATE, con Roberto Macho a la cabeza, comunicaron la aceptación de los regímenes 5 (Administración central), 13 (Parques y Paseos), 15 (no profesionales de la Salud), 35 (Ambiente) y Guardaparques. Sin embargo, algunos sectores aceptaron la propuesta con bono y otras la que contemplaba un mayor porcentaje al básico.

Los regimenes 5 y 15 aceptaron la siguiente propuesta:

• 10% abril 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.

• Más sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril; $50 mil en mayo; $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

• Para los agentes que superaron ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.

Los regímenes 13, 35 y Guardaparques eligieron la siguiente propuesta:

• 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.

Mientras tanto, el gremio SITRAVI representantes de los trabajadores de Vialidad Provincial también se inclinó por esta segunda opción.