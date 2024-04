Cuánto gana hoy un empleado estatal en Mendoza y cuánto le ofrecen de aumento

Desde hace dos semanas en Mendoza los tres gremios más importantes de la provincia (ATE, SUTE y Ampros) están discutiendo con el Gobierno de Alfredo Cornejo el aumento salarial de los empleados estatales para el segundo trimestre del año.

Sacar cuentas se complica por el contexto. En los bolsillos de los trabajadores repercutió el 9,2% de inflación en marzo y el 46,3% de acumulado en lo que va del año. Por su parte, el Ejecutivo pone sobre la mesa los números de las arcas del Estado disminuidos por la caída de la recaudación y el recorte de los fondos nacionales.

El gobernador Alfredo Cornejo implementó la cláusula gatillo en su primer mandato.

El panorama es muy lejano al de julio de 2018 cuando Alfredo Cornejo garantizó la cláusula gatillo para todos los empleados estatales, de esta forma, los salarios acompañaban la inflación. Ese “veranito” paritario duró hasta 2019 cuando el flamante gobernador electo Rodolfo Suarez dijo que era imposible mantener el acuerdo en el tiempo por la caída de la recaudación. En enero de 2020, Cornejo aceptaba que había sido un error mantener la cláusula gatillo.

Roberto Macho de ATE debe llevar una respuesta al Gobierno provincial.

Ahora, los trabajadores están discutiendo en asambleas las dos propuestas salariales que el Gobierno provincial acercó a las cúpulas sindicales en los encuentros paritarios. ATE debe llevar una respuesta de las bases mañana, SUTE el viernes y Ampros recién hoy se sentará a escuchar la tercera oferta de la comitiva paritaria.

Cuánto cobra un empleado estatal en Mendoza

En Mendoza, un docente tiene garantizado hasta marzo un salario mínimo de $290 mil. Según Ampros, el sueldo básico de un médico ronda los $500 mil. En ATE la situación es muy dispar ya que tiene afiliados de distintas dependencias, pero si se toma de caso testigo a un trabajador de la Administración Central clase 3 sin mayor dedicación -la mitad de los empleados corresponde a esa clase- su salario es de unos $220 mil.

Actualmente, un trabajador clase 3 debe destinar $8 mil pesos para pagar los pasajes de colectivo hasta su trabajo. Es decir, que destina el 3,6% de su salario a transporte. Cuando se oficialice el aumento del boleto -de $200 a $500-, deberá gastar casi el 10% de su salario para ir a trabajar.

Cuáles son los aumentos que ofrece el Gobierno provincial

En noviembre, los gremios acordaron aumentos del 5,8% en enero, 5,8% en febrero y 5,8% en marzo. Sin embargo, los altos índices de inflación que superaron el 12% obligaron al Gobierno provincial a activar la cláusula de garantía y reabrió la paritaria en enero. En febrero, los sindicatos aceptaron una suma no remunerativa y no bonificable de $90 mil y aumentos al básico del 15% para febrero y marzo.

En esta segunda ronda de abril, también activada por la cláusula de garantía, el Gobierno provincial ha elevado tres propuestas salariales. La primera fue del 10% en abril, 10% en mayo y 10% en junio (base diciembre 2023). Días después ofreció dos opciones: una de 10% en abril, 10% en mayo y 10% en junio (base diciembre 2023), más bonos de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $15 mil en junio; la otra de 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio (base diciembre 2023). Todas fueron rechazadas por insuficientes. Claudia Iturbe de Ampros

En la última reunión paritaria, el Gobierno provincial ofreció una alternativa de 10% en abril, mayo y junio (base enero 2024), más bonos de $70 mil en abril, $50 mil en mayo, $30 mil en junio para los agentes que en marzo no alcanzaron un salario bruto de 2 veces y media el Salario Mínimo Vital y Móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial las sumas no remunerativas no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio. La segunda alternativa fue de 11% en abril, mayo y junio (base enero 2024).

ATE y SUTE ya aceptaron la propuesta salarial y llevaron las dos alternativas para que discutan las bases a pesar de que aseguraron que buscaban aumentos acumulativos, base de cálculo de mes vencido y aumentos en el básico (sin bonos).

Cómo quedaría el salario docente

A la oferta general, la comisión paritaria sumó beneficios para los docentes. El Gobierno provincial garantizará un salario mínimo docente provincial garantizado de $325 mil en abril, $350 mil en mayo y $365 mil en junio. Carina Sedano de SUTE

Además, se comprometió a otorgar un mayor reconocimiento a los docentes con cargos directivos o jerárquicos. También tendrán un adicional los docentes que trabajan en escuelas de frontera, escuelas albergue y aquellos en que tienen 100% de zona.