Paritarias: el Gobierno de Mendoza propuso dos alternativas y ATE las baja a las bases

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la comisión paritaria del Gobierno de Mendoza volvieron a encontrarse en una nueva negociación salarial. Esta vez el Ejecutivo puso sobre la mesa una propuesta salarial que el gremio aceptó y se comprometió llevar a las bases. El miércoles 17 de abril debe llevarle una respuesta.

La comisión paritaria del Gobierno provincial. Foto: Gobierno de Mendoza.

La segunda ronda de paritarias del 2024 comenzó hace dos semanas con los tres sindicatos más grandes de Mendoza: SUTE, ATE y Ampros. En la primera reunión, los tres gremios rechazaron de plano la propuesta salarial por insuficiente.

En el segundo encuentro, el Gobierno llevó una segunda oferta que también fue rechazada por insuficiente. ATE puso varias objeciones: pidió que no se utilizara como base de cálculo de los incrementos el sueldo básico de diciembre de 2023 y que no se ofrecieran bonos no remunerativos.

Las propuestas salariales del Gobierno provincial

Oferta alternativa 1: 10% abril, 10% mayo y 10% junio teniendo como referencia el básico del mes de enero de 2024. Más sumas no remunerativas no bonificables de 70 mil en abril, 50 mil en mayo, 30 mil en junio para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de 2 veces y media el Salario Mínimo Vital y Móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial las sumas no remunerativas no bonificables serán de 35 mil en abril, 25 mil en mayo, 11 mil en junio.

Oferta alternativa 2: 11% abril, 11% mayo y 11% junio teniendo como referencia el básico del mes de enero de 2024.

Tras el encuentro con ATE, Mariana Lima, directora de Política Salarial y Análisis del Recurso Humano destacó que: "Les hemos acercado dos propuestas alternativas de incremento salarial para el segundo trimestre 2024. El gremio bajará a las bases las propuestas y el próximo miércoles 17 de abril nos traerá una respuesta".