La Ciudad también apela al "no hay plata"

Un cruce de bajo impacto entre los legisladores del oficialismo porteño y de la oposición, que representa Unión por la Patria, fue el preámbulo de una reunión de Comisión de Presupuesto en la Legislatura porteña. Allí exponía el ministro de Hacienda de la Ciudad, Gustavo Arengo, las razones del proyecto de ley que pide ampliar el presupuesto 2024.

Desde el oficialismo, el macrista Darío Nieto y la presidenta de la Comisión, Paola Michielotto (PRO- Cristian Ritondo), fueron quienes salieron a ablandar la tenida hasta con un llamado de atención a Juan Pablo Arenaza (PRO-P.Bullrich) quien esgrimió una catarata de críticas al peronismo. Del peronismo, la vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto, Claudia Neira, pudo evitar una interrupción poco elegante de la diputada Pilar Ramirez, jefa del bloque La Libertad avanza, bancada que no participó prácticamente del debate. Inclusive el legislador Ramiro Marra, que es miembro de la Comisión no concurrió al encuentro.

El Gobierno porteño está pidiendo una ampliación del actual presupuesto, para sumarle más de $4 billones sosteniendo la necesidad de adecuar las partidas a la pauta inflacionaria teniendo en cuenta que el actual presupuesto 2024 se sancionó en diciembre pasado con un escenario económico diferente y cuando aún no había asumido su cargo, Jorge Macri.

Arengo, gentil con propios y ajenos, esperó que se aplacaran los cruces y brindó las razones de la petición que además se acompañó de un pedido de cambios en la ley Tarifaria que entre otros, proponen aumentar el costo de las entradas a los parques públicos.

"En estos tres primeros meses del corriente año, se puede observar que la realidad económica está fuertemente alejada de las proyecciones macroeconómicas incluidas en dicho presupuesto 2024. Recordemos que la inflación proyectada para el 2023 era del 135% y para el 2024 del 69,5%" describió el ministro y completó con que "al último informe del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) publicado el pasado martes, la inflación correspondiente a marzo fue de 13,2%, acumulando en el año un 57,3% y alcanzando una variación interanual de 285,3%."

El funcionario entonces aseguró que "en el mes de abril, la inflación superará la estimación anual establecida en el presupuesto 2024 aprobado por esta Legislatura para el corriente año", hace cuatro meses.

Además, a modo de ejemplo de la situación que comienza a atravesar la Ciudad con impacto en sus cuentas, dijo que si no contaba el gobierno porteño con la ampliación, no podría acordar paritarias porque no tendría permitido el gasto.

Más precisamente, el ministro sostuvo: "Me gustaría resaltar que, sin la aprobación del presente proyecto, no contaremos con créditos presupuestarios suficientes para hacer frente a nuevos acuerdos paritarios más allá del mes de mayo. Este detalle resulta ser una muestra concreta del impacto que el contexto macroeconómico y las variaciones inflacionarias han provocado en la composición del gasto del presente ejercicio presupuestario".

Las posturas de la oposición

Desde la oposición, Neira contó que "con mucha responsabilidad política, desde el bloque de Unión por la Patria le planteamos al ministro distintas propuestas para poder generar una ampliación más justa y así poder aumentar los ingresos sin que esto recaiga en la clase media y en los sectores más afectados por esta crisis". Detalló entonces que desde la bancada, el diputado Juan Manuel Valdés propuso revisar la actualización de las concesiones que hoy tienen montos irrisorios, mientras que la propia Neira presentó un proyecto para aumentar Ingresos Brutos al sistema financiero del 8 al 9% tal como lo acaba de hacer el gobernador Frigerio en Entre Ríos.

"Entendemos que la crítica situación actual nos demanda mucho más audacia a la hora de pensar soluciones. Por eso vamos a dar la discusión junto con los distintos bloques de la Legislatura para sostener el equilibrio fiscal y los gastos que se necesitan afrontar en estos momentos tan difíciles", dijo Neira.

Jorge Macri se enfrenta ahora a buscar consenso para reunir los votos que necesita para tener la ampliación presupuestaria que destinará a "ampliar los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad en un billón 867.147 millones de pesos; los bienes de consumo en 207.517 millones; los servicios no personales en un billón 139.097 millones; los bienes de uso por 457.430 millones; las transferencias por 592.009 millones; los activos financieros por 29.709 millones y los servicios de la deuda pública por 224.174 millones".