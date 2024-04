Interna libertaria: Javier y Karina Milei tienen una relación casi simbiótica

La jornada del pasado miércoles fue una de las más movidas en La Libertad Avanza desde que Javier Milei asumió como presidente. Es que, a última hora del día, el presidente del bloque de Diputados libertario, Oscar Zago, fue removido tras el escándalo desatado por el nombramiento de Marcela Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político. El ahora extitular de la bancada cruzó al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, al decir que "estaba equivocado", lo que derivó en una reunión de urgencia donde decidieron desplazar a Zago y reemplazarlo por el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, el alfil de Karina Milei.

La incógnita que queda por resolver es si esta interna dentro de La Libertad Avanza desembocará en una ruptura del oficialismo en la Cámara baja. Para Paulino Rodrigues, reconocido periodista y columnista de MDZ Radio 105.5 FM, este cruce "muestra una vez más la falta de experiencia, la impericia, la falta de estrategia en muchos ámbitos y que ahí hay una construcción demasiado variopinto que probablemente, en términos de construcción originaria, nunca imaginó quedarse con el poder".

"Da la impresión que en el Gobierno hay una construcción extraordinariamente monolítica, verticalista, que no acepta el disenso de ningún tipo, ni tampoco los apoyos a medias tintas o los apoyos con límites. O es total o no lo es, eso vimos en la negociación frustrada en el Congreso hasta acá, que le impidió a Milei tener ley", agregó.

El periodista Paulino Rodrigues hizo su análisis en MDZ Radio.

En relación al inicio de la interna, que tuvo su origen en Diputados, comentó: "Una comisión estratégica necesita alguien de extrema confianza y Pagano parecería ser que no resulta de extrema confianza, aunque fue elegida por ellos y fue como segunda candidata a diputada nacional en la lista de la provincia de Buenos Aires. Creo que Marcela Pagano la tienta un sector del entorno de Milei que está siendo relegado. Es un sector que venía con vasos comunicantes, con quién financió la campaña de Milei y especialmente a Karina Milei, que es Sergio Massa, que además ya había financiado la campaña de José Luis Espert en 2021 para doblegar a Juntos por el Cambio. La de Milei también era para limitar el ascenso de Juntos por el Cambio al poder, que eventualmente era en una previa, en perspectiva, el más probable ganador de la elección".

"Ahora lo que se produce es un estropicio, porque Pagano a las 21 de la noche del día previo dice que va a asumir esa conducción estratégica de esa comisión, porque Zago cuenta que le manda un mensaje a Milei que valida, y Pagano le escribe a Milei y él le dio el visto bueno. Después, alguien da la orden un día después a la mañana para que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que pudo haberlo hecho el día previo, de por nula una reunión que ya había empezado y que tenía las firmas para ungir a Marcela Pagano como presidente de esa comisión", detalló.

El periodista manifestó que "esto lleva a una escisión. Zago se va, probablemente se lleve consigo entre tres y cinco legisladores, diezma a La Libertad Avanza, él dice que su apoyo irrestricto sigue siendo a Javier Milei. Ya no habla de Karina Milei, desliza que hay una interna entre lo que Milei dice y lo que Karina impone, por eso digo que esto implica un ascenso de 'Lule' Menem y Martín. No de no dejemos de ver a 'Lule', me parece que es clave, es cada vez más importante en la toma de decisiones".

"Empiezo a ver ahí un ascenso de ellos en desmedro de, incluso, algunas decisiones que tienen a Santiago Caputo como protagonista, alguien que se sumó ayer a la reunión de la CGT en la Casa Rosada desde el lugar de asesor, pero para validar lo que estaban hablando, entre otras cosas, Nicolás Posse, el hombre de la gestión, y Guillermo Francos con los jefes sindicales", reveló.

Paulino Rodrigues advirtió que "Javier Milei y Karina Milei tienen una relación casi simbiótica". Y argumentó que "según Milei ella es 'el jefe', es la armadora en la Ciudad de Buenos Aires y es la que está construyendo el sello político, cosa que a Milei no le gusta hacer, de La Libertad Avanza en las distintas jurisdicciones".

"El aliado de Karina, Gabriel Bornoroni de Córdoba, es ungido como presidente del bloque y, en la Comisión de Juicio Político, quien se propone es Bertie Benegas Lynch, el hombre al que el Gobierno terminó desairando en cuanto a su definición respecto a la educación pública", mencionó respecto a los motivos de la interna.

