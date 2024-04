Una más y van: Javier Milei arremetió contra el periodismo con un fuerte mensaje

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a apuntar contra los periodistas "ensobrados" en un duro mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter). Según el presidente "mienten, calumnian, injurian y hacen dinero extorsionando". Además, aseguró que frente a estos actos, en La Libertad Avanza no se van a "quedar callados", y que van a decir su "verdad".

El presidente comenzó explicando el contexto, en el cual buscaba libertad de expresión "para todos" y no "solamente para algunos". En esta línea, entendió que "el periodismo se ha acostumbrado, a lo largo de las últimas décadas, a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir", y que "si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones".

En este contexto, expresó que "lo indignante de todo esto no es la pretendida superioridad de quienes ejercen un rol que, en esencia, es efectivamente noble". "Sino que al igual que ha ocurrido con todo el resto de las cuestiones vinculadas a la política, el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial", siguió.

"La extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también. Primero te pegan, y después te pasan la factura. Cifras siderales. Pero como la mayoría de los políticos son los que pagan, quedan presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios", denunció.

Javier Milei apuntó contra los periodistas "ensobrados".

Javier Milei dijo que desde su espacio no le deben "nada a nadie", que no tienen "negocio con nadie", y que por eso no se quedarán "callados frente a las operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación". Agregando: "Vamos a contestar. Vamos a decir nuestra verdad. Vamos a bajarlos de esa Torre de Marfil en la que creen que viven".

"Porque libertad de expresión significa que nadie puede evitar que hablemos. Ni siquiera los sagrados periodistas", concluyó su escrito.

Un tiempo después de este mensaje, el presidente volvió a tuitear: "Me cuentan por la cucaracha que los ensobrados, los corruptos, los que mienten, calumnian, injurian y hacen dinero extorsionando están enojados con mi posteo. ME ENCANTA !!! Principio de Revelación los condena y la defensa corporativa sólo busca la continuidad del curro".