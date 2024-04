Karina Milei prefiere al peronismo y analiza la incorporación de los desencantados K a las fuerzas del cielo

“El kirchnerismo está todo roto. Fijate como de a poco van a aparecer algunos compañeros que se suman a las fuerzas del cielo”, le confesó un legislador de extracción peronista a MDZ. Algunos de sus amigos ya participan de diferentes ámbitos gubernamentales y percibe que la dirección de las autoridades políticas de la Nación, con Karina Milei a la cabeza, la más dura a la hora de abrir una negociación con el PRO y con Mauricio Macri.

Mientras que los que participaban de Juntos por el Cambio pugnan por saber si tienen futuro o no en caso que a Javier Milei le vaya bien en la presidencia, en el peronismo están decididos a que florezcan "mil flores", aunque ello conlleve una posible fractura electoral y no todos se presenten unidos por la patria en 2025.

Varios intendentes ya expresaron su deseo de armar en la Provincia: Leonardo Nardini, Ariel Sujarchuk, Julio Zamora, Fernando Gray, Jorge Ferraresi, Gustavo Menéndez, Fernando Espinosa y Gabriel Katopodis son algunos de los muchísimos nombres que ya se anotan para competir una interna dentro de la futura alianza política que integren junto con el kirchnerismo y el Frente Renovador, si Sergio Massa decide quedarse ahí.

Ferraresi, el intendente de Avellaneda, anunció que el próximo jueves, a las 19, recibirá en la avenida Mitre al 2700 al ex ministro de Economía y ex vicepresidente Amado Boudou, con el lema, “¿Qué nos faltó?”. En la pregunta y en el invitado están las respuestas. Les sobró mucho de eso.

Al peronismo kirchnerista renovador aún no tomaron conciencia que les faltó darse cuenta que no eran ni los métodos ni el empecinamiento con el camino propuesto desde 2011 en adelante que iban a llegar a un mejor lugar. Esta calesita virtual se vivió en el último plenario del partido Nuevo Encuentro que conduce Martín Sabbatella, que recibió un mensaje grabado de Cristina Fernández de Kirchner. En el audio, que fue subtitulado y envuelto en una bandera argentina, la ex vicepresidenta de Alberto Fernández volvió a hablar de la deuda externa y resaltó que el futuro cuadro tarifario de los servicios públicos marcarán un punto de inflexión en el humor social.

Guillermo Francos recibe diariamente llamados y visitas de peronistas amigables

“Deuda Externa y Energía se deben cruzar en la construcción de una Argentina Diferente”, dijo en un tramo la dos veces presidenta de los argentinos, omitiendo que fue durante su período presidencial de 2007 a 2015 cuando más se atrasaron las tarifas y se produjeron las distorsiones más espectaculares en materia energética, con increíbles fraudes aún investigados judicialmente.

Sin embargo, fue muy clara cuando sostuvo que "no se puede discutir al dogmatismo de Javier Milei con otro dogmatismo" sino con la “comprobación empírica, reitero, comprobación empírica del fracaso de estas políticas” liberales. Las mismas que ella y su esposo apoyaron con Carlos Menem.

Para los presentes en el encuentro del sabbatellismo, “la jefa va a volver a ser candidata”. ¿De verdad?, le repreguntó este medio a uno de los organizadores. “Por supuesto. Muchos van a salir a mostrarse, a decir que quieren ser, pero apenas ella y Máximo amenacen con armar en sus pueblos, se quedan en casa”, contestó.

En el Congreso del Partido Justicialista de hace quince días, que para Sergio Berni podrían haberlo hecho en una habitación de tres por tres porque no había nadie, los organizadores pretendían sacar un documento que dijera que la conducción partidaria se iba a resolver a través de una interna a la vieja usanza. No sucedió. Si bien quienes rodean a Gildo Insfrán y a la Comisión de Acción Política que se armó para aceptar la licencia de Alberto Fernández sueñan con un revival de la puja entre Carlos Menem contra Antonio Cafiero, “armar eso para decidir quien conduce el partido es una pelot…”, se negó un importantísimo jefe territorial.

Los intendentes, que no tienen una tercera reelección producto de las modificaciones realizadas en el pasado, creen que este es su momento. En diálogo con MDZ, el intendente de Escobar, Sujarchuk, cuando se lo consultó si había hablado con funcionarios de la Casa Rosada, lo negó tajantemente, pero advirtió que va a “salir con todo”.

Karina Milei y los suyos, con Guillermo Francos, Sebastián Pareja y Eduardo “El Lule” Menem, los tres últimos de extracción peronista, creen que muchos en el PJ pueden quedar aislados por una nueva aparición de Cristina Fernández de Kirchner en la escena. Y con ella en la cancha política, su hijo Máximo tendrá, nuevamente, la lapicera.

Perdidos por perdidos, algunos creen que “no sobra nadie y cualquiera que plantee una interna va a conseguir un montón de seguidores. Y, los que se quieren ir por fuera, como lo hizo Florencio Randazzo hace algunos años, también tendrán su recompensa”, reconocen.

Quien más cerca está de encabezar ese armado por fuera de todos es Zamora, de Tigre. La alianza entre Massa y los Kirchner sigue en un muy buen momento, más allá de las dudas que expresa el último candidato presidencial de Unión por la Patria dentro de ese espacio. “Entre Zamora o Massa, gana Massa en el corazón de Cristina y de nuevo nos van a hacer parir”, especulan alrededor del intendente de Tigre.

“Cristina será candidata. Y si no, pondrá a alguien que la represente. Axel por ahora no se meterá. Entonces, los pibes manejarán la lapicera, los intendentes tendrán dos candidatos, el sindicalismo también y faltan las organizaciones sociales. El único número puesto es Juan Grabois”, dijo, lacónico, uno de los que siempre piensa en la emancipación peronista del kirchnerismo que los sometió.