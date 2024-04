En sintonía con Milei, Cornejo planea vender o cerrar el canal Acequia TV

El gobernador Alfredo Cornejo tomó la decisión de desprenderse del canal Acequia TV y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, afirmó que buscarán interés en el sector privado y si no hay alguien dispuesto a hacerse cargo de esa señal avanzarán con su cierre definitivo. Así lo manifestó durante la presentación del proyecto de Ley de Equilibrio y Manejo Eficiente de los Recursos y Activos del Estado.

"Vamos a analizar si es algo que le pueda interesar a algún prestador privado. Creemos que ha cambiado mucho desde que el Estado provincial decidió encarar o tomar un medio para difusión de actos de gobierno", aseguró el funcionario provincial.

"De 2012 a esta parte han cambiado las formas de comunicarse con el ciudadano y creemos que no están dadas las condiciones para usar la recaudación de impuestos para financiar un canal de estas características", agregó Víctor Fayad en referencia al canal de televisión que se creó durante el gobierno de Francisco Pérez.

A señal Acequia dejará de ser estatal.

Si bien la intención es que pase a manos privadas, Fayad anticipó que de no conseguirlo no tendrán otro camino que no sea cerrarlo. "Si no logramos que un privado se haga cargo no lo seguiremos financiando", explicó.

En total, Acequia TV tiene un presupuesto designado de 522 millones de pesos para el 2024, de los cuales 494 millones de pesos están destinados a gastos de personal.

Buscan eficientizar los gastos del Estado

Este miércoles el ministro Víctor Fayad presentó en la Legislatura un proyecto de ley que tiene como objetivo realizar diversas modificaciones en la normativa vigente que permitan una mayor eficiencia de la administración. Para ello, establece tres ejes puntuales: gestión del recurso humano del Estado, manejo eficiente de los activos y participaciones de las municipalidades en los recursos de jurisdicción nacional y provincial.