La relación entre la Nación y las provincias suma puntos de tensión por los recortes, las deudas cruzadas y la falta de pericia política para mediar. En el combo de temas, la gestión de la energía es una de las áreas más complejas. Hay un entramado de relaciones que no se resuelven y si bien para los usuarios lo único claro es que deberán pagar más y no necesariamente recibirán un mejor servicio, a través de Cammesa el gobierno nacional presiona algunos gobernadores para que regularicen sus deudas. Sin embargo, esa decisión no preocupa directamente al gobernador Alfredo Cornejo.

El impacto de los aumentos de tarifas y la quita de subsidios genera problemas, pero ahora también las deudas cruzadas entre las empresas distribuidoras de electricidad y Cammesa, el mayorista. Pero también hay deudas al revés: el Estado retacea pagos a las empresas transportistas. Ahora Cammesa le reclama, por ejemplo, a la provincia de Chubut que cancele la deuda de casi 60 mil millones de pesos que registra. La empresa mayorista, ha decidido avanzar con intimaciones judiciales con pedidos de embargos de cuentas.

Mendoza observa desde afuera el conflicto energético entre Nación y varias provincias.

La Nación comenzó a intimar a las empresas distribuidoras y a las provincias por las deudas que mantienen con el “mayorista de la energía”, la empresa Cammesa. En particular apuntan a las que son estatales y esa intimación complica aún más la relación política entre Javier Milei y los gobernadores. En Mendoza (donde las distribuidoras son privadas o cooperativas) ese entramado está más claro, pues las tarifas aumentaron de manera pareja y desde febrero comenzó a aplicarse el esquema de aumentos solapados autorizados por el gobierno provincial anterior. Además, la principal distribuidora (EDEMSA) logró un esquema de beneficios que le permite ser una “rara avis”: tuvo ganancias extraordinarias y mejoras en su relación comercial con el poder concedente, es decir el Estado mendocino. En ese sentido, Mendoza sigue de afuera esa pelea y no tiene motivos para preocuparse.

Pero es la otra parte de la cadena eléctrica que afecta a Mendoza donde hay más preocupación. Es que el Estado nacional retacea los pagos que debe hacer a las empresas de transporte de la electricidad. En esa deuda radica parte del “ahorro” que el Gobierno nacional detenta, pero que se convierte en un problema para el sistema eléctrico. Transener, la principal empresa del sector, ya había advertido que la deuda le generaba problemas internos. Distrocuyo, que transporta la energía hasta la región, está en un problema similar. Como “gesto” para buscar acuerdos, la Secretaría de Energía puso como prioridad de pago de CAMMESA a las empresas transportistas.

Deudas

EDEMSA era de las empresas que más deuda tenía con CAMMESA, pero saldó el problema luego de firmar un conveniente plan de pagos por adherir a los beneficios ofrecidos por el gobierno de Alberto Fernández. Pero además, el plan de pagos será incorporado en la tarifa que los usuarios pagan. Es decir, las boletas nuevas tendrán un recargo por la energía que EDEMSA no pagó hace años. La particularidad es que en una auditoría realzada en 2019 se determinó que la empresa mendocina había tenido ingresos y tarifa suficiente para pagar la energía mayorista y, de esa manera, no se justificaban las deudas.

El plan de pagos es de 96 cuotas, con una tasa igual al 50% de la tasa del MEM y un período de gracia de 6 meses. La primera cuota venció en febrero de este año. El monto total ascendía a 17600 millones de pesos. La empresa entregó cheques diferidos como garantía de pago de esa deuda. Los accionistas de EDMSA son los mismos de la principal distribuidora del país, Edenor. Esa empresa es también la que más deuda tiene con CAMMESA.

Tras ese acuerdo, EDEMSA se mantiene al día con los pagos de la energía. La duda para el futuro inmediato es el impacto que pueda tener el incremento nacional en los costos del transporte de la energía.

Pero además, los cambios en las condiciones del contrato con la provincia también mejoraron los ingresos de esa distribuidora. Como ya informó MDZ, el exgobernador Rodolfo Suarez firmó un acuerdo con EDEMSA por el cual le extendió por 20 años más la concesión, le redujo el canon a 6% (pagaba el 10%) y permitió, entre otras cosas, mayor facilidad para la distribución de dividendos y libertad para hacer otros negocios. La base de ese acuerdo fue el reconocimiento de ingresos no percibidos por la empresa y una demanda “casi perdida” que consideraban en el Gobierno, lo mismo que la amenaza de demandas ante el CIADI. Javier Milei y los gobernadores volverán a negociar.

Ese acuerdo fue ratificado a través del Decreto 70 del año pasado. Pero está recurrido ante la Suprema Corte por considerarlo nocivo para los intereses de Mendoza. Esa causa no ha tenido casi movimientos, mientras los efectos corren y se aplican. “Los acuerdos celebrados en el ejercicio 2023 contribuyeron a mejorar sustancialmente la situación económica, financiera y patrimonial del año y seguirán impactando en ejercicios futuros”, celebran en el Balance anual desde la distribuidora. La empresa declaró una ganancia de más de 51 mil millones de pesos. Aunque en 2023 vendió menos energía, recaudó más. Y multiplicó las ganancias gracias a las maniobras financieras que realizó. El destino de esos dividendos aún no se define porque están a la espera de la aplicación total del esquema tarifario dispuesto el año pasado,

En febrero sigue la aplicación progresiva de los aumentos correspondientes al quinto período tarifario, sumados a los “ingresos no percibidos” entre agosto y febrero del año pasado (aumentos aprobados pero no aplicados por Suarez). “También a partir de Febrero de 2024 se incluye en los cuadros tarifarios los planes de pago con CAMMESA, facilitando así su posibilidad de cancelación”, agregan desde la empresa. En el acuerdo con la Provincia también se incluye un plan de obras a 10 años, pagado por los usuarios. El otro beneficio fue la revisión tarifaria trimestral, por lo que habrá 4 aumentos anuales, en vez de dos.