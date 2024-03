Hace un año vendía cosméticos y hoy suma mucho poder gracias a Javier Milei

Nadie apostaba hace un año que Lourdes Arrieta iba a estar donde está y mucho menos, que desde su banca como diputada nacional sumaría poder en poco tiempo - tan solo en cuatro meses- tanto como para nombrar a un amigo y colaborador al mando de un organismo tan importante como el PAMI. El pasado lunes 4 de marzo el anuncio sorprendió: Carlos Patricio Soloa Vacas fue designado al frente del ente en Mendoza. Los motivos salieron de las declaraciones del propio funcionario: responde a la diputada Arrieta. La legisladora fue dando pistas de que se estaba empoderando 20 días antes: se despegó del partido Libertario y registró el nombre de La Libertad Avanza en la provincia. Se trata del sello que tiene en La Rioja el presidente de la Cámara de Diputados Martín Memem, con quien tiene un estrecho vínculo y es la cuarta autoridad el país en la línea sucesoria de Javier Milei

Para entender la historia de Arrieta, hay que irse 30 años atrás, o quizá 42. Porque su papá es veterano de Malvinas: el excombatiente Tomás Arrieta, quien ha tenido visibilidad pública en defensa de la causa durante estos años, un lema que su hija ha pronunciado en el recinto en medio de la fallida Ley Bases, (y con el agregado de frases religiosas, porque la familia es evangélica). Su mamá se llama Liliana Mercado, con quien la diputada armó un emprendimiento de cosméticos hace 3 años. El 25 de marzo de 1993 nació Lourdes Micaela, en San Juan, pero se fueron a vivir casi de inmediato a Mendoza, al departamento de Las Heras, donde hace unos años la joven empezó a militar.

Ese departamento fue el escenario de su debut como candidata Cuando se estaba armando la lista para concejales de Diego Martínez Palau -La Unión Mendocina- la incluyeron en segundo término. Con la derrota del exministro de Paco Pérez en las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias), quedó en cuarto término en la lista de Martín Bustos (excandidato a intendente que impulsó Daniel Orozco) pero no ingresó al Concejo Deliberante. Tuvo una nueva chance más y crucial: junto a los libertarios, quedó tercera en la lista de candidatos a diputados nacionales de Milei a quien conoce del 2021. El triunfo del libertario en Mendoza fue arrasador en las elecciones presidenciales del año pasado y de las 5 bancas en juego, la Libertad Avanza logró 3. Histórico.

Hoy Arrieta lleva cuatro meses como legisladora nacional. En sus redes sociales muestra activa, explicando proyectos con claridad- es locutora- sin embargo en el Congreso de la Nación, poco conocen de su desempeño. Tuvo trascendencia nacional sólo en dos oportunidades, a diferencia de otras de sus pares libertarias que han tomado mayor relevancia. En su alocución por la Ley Ómnibus terminó con un asombroso ¡Viva Cristo! que dejó atónico a más de uno por la alusión religiosa en una discusión que nada tenía que ver con esos asuntos. Pero además, fue criticada por abandonar una entrevista periodística en Buenos Aires. "Si le van a buscar la quinta para al gato, la verdad es que no me presto para esto. Una cosa es que esté liberada y otra cosa es el desabastecimiento. Tenés un público que compra nafta en la Argentina y tenés también en otro lado, es lógico que vas a cuidar los dos mercados. Pero cualquier cosa que pueda decir van a ser peros y contra peros", dijo e inmediatamente dio por finalizada la conversación.

En el Congreso cuentan a MDZ que Arrieta no tiene participación a viva voz en las comisiones. Ni tampoco es referente por ningún tema en particular. También sorprende en Buenos Aires su cercanía a Menem, algo que no asombra en Mendoza. Arrieta se fue del partido Libertario a mediados de febrero e inició trámites para crear su propio partido: La Libertad Avanza, la fuerza de Menem, que más allá de la alianza con la que se reconoce al grupo de Milei, es un partido autorizado por la Justicia Electoral.

Del Partido Libertario cuentan que se fue, abandonando un grupo de WhatsApp. Le recriminaron no haber aportado un 15% de su dieta. La acusan de haber usado la estructura del espacio para candidatearse, y una vez ganada la banca, se olvidó de sus orígenes partidariso e impulsó la fuerza de Menem en Mendoza como apoderada. El acercamiento político al sobrino del expresidente fallecido y actual titular de la Cámara de Diputados no está oculto. El jueves 29 de febrero Menem llegó a Mendoza para participar del Desayuno Real, que es un festejo donde están todas las candidatas a reina de la Vendimia junto a los intendentes y se lo pudo ver junto a Arrieta.

Lourdes Arrieta junto a Menem y otros libertarios

Más allá del nacimiento del partido de Menem en Mendoza de la mano de Arrieta, el hecho político más importante que habla de la suma de su poder es haber logrado poner a Soloa Vacas como responsable del PAMI local. Y que además, el funcionario, sin repartos, haya dicho que su designación se debía a ser colaborador de la diputada a quien conoció por redes sociales. Soloa Vacas es escribano pero no viene de la gestión pública y menos de la de salud. Su primer día en el PAMI Mendoza fue acompañado por la legisladora quien tampoco fue sola: lo hizo junto a su padre y su hermano, un detalle que llamó la atención dentro del organismo que se dedica a atender la salud de quienes están jubilados.

Arrieta, Menem y Soloa Vacas

Que no haya sido el PD, ni los Libertarios, ni tampoco alguien del Gobierno provincial que viene dando muestras de cercanía con Arrieta quien nombró al titular del PAMI muestra el poder que está teniendo la legisladora y que nadie sabe hasta dónde llegará. Es decir, si será capaz de armar una estructura sólida para competir con referentes propios en las próximas elecciones dentro de la alianza de Milei.