Quiénes son los gobernadores que mandan a sus vices a la Casa Rosada

Todas las provincias confirmaron su asistencia a la reunión de este viernes en Casa Rosada, que tiene como objetivo pactar un "preacuerdo" entre Gobierno y gobernadores -en donde se evalúa conseguir la aprobación de la Ley Bases a cambio de alivio fiscal- para luego avanzar con el Pacto de Mayo en Córdoba. La Rioja, Mendoza, Formosa y Santa Fe estarán representadas, pero no por sus mandatarios ejecutivos, sino por los vice de estos.

A pesar de las idas y vueltas, el Ministerio del Interior informó el jueves que todas las provincias asistirán al encuentro liderado por el ministro Guillermo Francos y Nicolás Posse, el jefe de Gabinete. Pero Alfredo Cornejo (Mendoza), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) no darán el presente, y enviarán a sus vicegobernadores.

Por La Rioja, y ocupando el lugar de Quintela, irá Teresita Madera. La noticia sorprendió ya que, hasta último momento, no se había terminado de confirmar la participación de la provincia en la reunión, que se mostró bastante reticente a estar en la cumbre. Hace una semana, la funcionaria riojana había dicho en diálogo con Radio Nacional que "pareciera que no fue suficiente el esfuerzo y trabajo que hicieron hombre y mujeres para lograr esta autonomía, porque tenemos un Gobierno que no me atrevo a llamarlo nacional, porque decidió pelearse con las provincias, esas provincias que le dieron fuerza a la Nación".

Quien tampoco asistirá y mandará a su vice -Hebe Casado- es el gobernador Cornejo, que se encuentra en Toronto, Canadá, hasta el sábado. La presencia de él allí se debe al desarrollo de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), una de las ferias mineras más grandes del mundo.

Nuevamente gobernadores y representantes de todas las provincias de Argentina se reúnen en Casa Rosada, en el medio del tire y afloje con el Gobierno Nacional.

Pullaro dio de baja su asistencia a último momento, por la extrema situación de violencia que atraviesa Rosario, donde en las últimas horas asesinaron a dos taxistas y balearon a un colectivero. Es por esa razón que el gobernador decidió este viernes no viajar a la reunión en Rosada y enviar en su reemplazo a la vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia.

Por último, Insfrán enviará al vicegobernador Eber Solís. La ausencia del funcionario del PJ se hacia esperar, pero generó expectativa el envió de un representante de su provincia al encuentro.

Hace unos días, Insfrán convocó para el 22 de marzo una sesión ordinaria del Congreso Nacional del Partido Justicialista, "en el marco de un escenario de gravedad social e institucional que atraviesa nuestro país como consecuencia de las políticas de ajuste ejercidas por el actual Gobierno". La idea de Insfrán es reorganizar el partido y convocar a todos los sectores que se sientan "parte del movimiento nacional y popular".

Los demás gobernadores confirmaron su asistencia y comenzarán a llegar a Rosada antes de las 15, hora en donde se acordó el inicio de la cumbre, que vuelve a reunir a todos los representantes provinciales como se realizó en diciembre, poco después de la asunción de Javier Milei como presidente.