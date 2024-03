Doble vía legislativa: el nuevo naufragio que puede hundir a la ley ómnibus

Tras la caída de la ley ómnibus en Diputados, el presidente Javier Milei quiere involucrarse de lleno en recuperar el diálogo con las provincias y, "en una nueva oportunidad", como precisan en su entorno, convocó a los gobernadores a distintas reuniones con la intención de construir los acuerdos necesarios en la previa al Pacto de Mayo.

En este marco, inició una discusión en relación al dinero; Javier Milei quiere mantener pisado el gasto y las provincias intentarán ir por lo que creen que les sacaron desde la Nación. Los gobernadores no sólo no se conforman con la restitución del Impuesto a las Ganancias, además lo rechazan. En cambio, quieren que se restaure el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo para el Transporte, e insistirán con captar una parte del Impuesto País. El Gobierno nacional tiene mucho por negociar con las 24 jurisdicciones.

Mariano Bergero, analista político, habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó que "el partido se juega entre que puedan recomponer a las provincias y lo que esté dispuesto a poner la Nación, ahí va estar el resultado final de lo que va a suceder en algún momento. Primero, es muy importante este cara a cara de mañana en el cual, casi con seguridad ,no va a estar el presidente, al menos en la gran mayoría de la reunión, pero sí va a estar el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos".

"Carlos Guberman, funcionario que está por debajo del ministro Luis Caputo, fue bastante claro y enérgico con los ministros de las provincias diciéndoles que del tema FONID háganse cargo ustedes si lo quieren recomponer, eso no está en la mesa, pero sí se interpretó esto como una señal de buenos modales ante la inminencia de esta esta reunión. De todos modos, estamos hablando de poco dinero, tiene que ver con algo muy puntual de algo que termina drenando el salario de los docentes, pero que para nada compensa lo que es el Fondo de Incentivo Docente", sumó el analista.

Además, sostuvo que "ayer también dejaron expresamente establecido, tanto la Nación como las provincias, esta divergencia entre lo que pide uno y lo que están dispuesto a dar otro. La Nación dijo que pueden rever la cuestión de los fondos para el transporte, tratar de recomponer alguna parte de los subsidios que iban para el interior, no se sabe muy bien en qué monto ni con qué periodicidad. En lo que sí hubo un no rotundo fue un pedido de los gobernadores que tiene que ver con una tajada del Impuesto País y otra tajada del Impuesto al Cheque. Para los dos reclamos, la Nación dijo que no están dispuestos a coparticipar, lo cual empieza a abrir ahí un gran signo de interrogación sobre si esto que está sobre la mesa va a alcanzar, que es lo del Impuesto a las Ganancias".

Javier Milei, presidente de la Nación.

"La semana que viene probablemente ingrese otro proyecto los Diputados pidiendo por los fondos al transporte y por la restitución del Fondo de Incentivo Docente. En paralelo a la reunión que se va a realizar mañana y que va a marcar oficialmente la restitución del diálogo institucional entre las provincias y la Nación, hay una presión cada vez mayor de un grupo de gobernadores que tienen diputados y senadores que empiezan a marcarle, de algún modo, la cancha al presidente", sumó detallando la situación política.

Bergero advirtió que "ahora empieza a surgir la idea de la doble vía legislativa", y explicó que "esto significa que a partir de la el inicio de sesiones ordinarias, tanto el Ejecutivo, que puede enviar leyes al Congreso para que las considere y las aprueben eventualmente, también hay otra mano que viene de frente que son los proyectos que puede presentar la oposición. Esto linkea con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, para que sea restituido, y también los fondos para el transporte. Todos pedidos y requerimientos que engloban a distintos espacios políticos, es decir, estamos hablando de un pedido transversal que puede hacer que, en determinados momentos y en función de cómo venga la relación entre la Nación y las provincias, veamos un correlato de aceleramiento en la presentación y la activación de esos proyectos en el Congreso de la Nación".

"Mañana es la primera reunión que es el complemento de lo que fue ayer esta previa con los ministros de Economía. Ahora, no esperemos que mañana ya haya algún tipo de resultado, lo que sí va a ser interesante conocer cuál va a ser el clima o cuál va a ser el posicionamiento, por ejemplo, de un Axel Kicillof. Esta reunión va a servir para ver cómo empiezan a acomodarse los sectores que están dispuestos a colaborar", concluyó resaltando la importancia de la reunión que mantendrá el Gobierno nacional con los representantes de las 24 jurisdicciones este viernes 8 de marzo.

