El Gobierno pule los detalles del toma y daca con los gobernadores

El Gobierno nacional analiza qué propuesta ofrecerle a los gobernadores que, a partir del viernes a las 15, pisarán nuevamente la Casa Rosada para iniciar un "preacuerdo" con el Ejecutivo que genera muchas expectativas. La última entrega que tuvo este capítulo de "tire y afloje" entre ambas partes fue la iniciativa del "Pacto de Mayo", que el Ejecutivo quiere llevar a cabo a cambio de la sanción de la Ley Bases -original- por un pacto de alivio fiscal para las provincias.

Antes del "contrato social", el presidente Javier Milei sugirió un "preacuerdo" entre los gobernadores, a cargo del ministro del Interior, Guillermo Francos, y tendrá central atención en conseguir la aprobación del primer proyecto de Ley Bases a cambio de un acuerdo fiscal. Un toma y daca donde apuestan a la difícil idea de que todos queden conformes.

Fuentes de Casa Rosada confirman que "toda la ley original" se busca aprobar, es decir, incluso con el paquete fiscal que fue eliminado antes de su paso por el Congreso. Esa es la premisa y, como intercambio, se ofrece ceder y apoyar a las provincias que están viviendo el recorte y la quita de fondos coparticipables.

Al mismo tiempo, cercanos a Francos confirmaron a este medio que, a pesar de que se apoya la idea de conseguir la ley original, tampoco descartan "llegar a un acuerdo lo más amplio posible" con los mandatarios. Nuevamente, consenso y diálogo.

El Gobierno invitó formalmente a todos los gobernadores en Balcarce 50, pero no todos asistirán ese día, ya que Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan), se encuentran de viaje por el exterior. Otros, como Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja), directamente decidieron no asistir al encuentro que, como dijo el presidente, es un tema de Francos, el ministro que tiene la gran responsabilidad de ser el mediador entre las dos partes del conflicto, que viven una relación tensa desde que la ley ómnibus cayó en el Congreso mientras era tratada en lo particular. También existen los que hasta ahora prefieren el silencio como Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Axel Kicillof (Buenos Aires), que se manifestó en contra del Gobierno esta semana pero no confirmó su ausencia en los encuentros con Francos.

El santiagueño, de todas formas, ya anticipó en privado que estará en la Rosada para "escuchar".

Francos, la persona que media entre los gobernadores y el Ejecutivo.

Los que están confirmados son: Gustavo Valdés (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (CABA), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy).

Los gobernadores que aceptaron la invitación de Milei -y que se encuentran en el país para poder asistir- se mantienen precavidos: "No sabemos nada, tenemos que esperar a las primeras reuniones, no se puede dar una opinión sobre algo que se desconoce", comentó una persona del círculo de gobernadores de Juntos por el Cambio al ser consultada por las propuestas que esperan escuchar.

"Va a la reunión a escuchar la propuesta", dijo otra fuente, cercana a un gobernador del nordeste argentino, que deja percibir la incertidumbre que genera no saber hasta dónde va a ceder el Gobierno y hasta qué punto los gobernadores van a aceptar sus condiciones. "Estamos muy de acuerdo con la convocatoria", aclaran desde una de las provincias cordilleranas, pero advierten que las conclusiones "las sacaremos luego" ya que tienen pensado, como muchas otras, escuchar al Gobierno.

Otro dato a destacar es que todos los mandatarios provinciales van a ser formalmente invitados por el Gobierno, ninguno quedará afuera. Tampoco se descarta que, con las ausencias por viajes o dudas, haya más de una reunión con los funcionarios, en donde también se espera la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Los principales temas

Sobre el contenido de la ley ómnibus que comenzará a tratarse a partir del viernes aún no hay definiciones, pero según pudo confirmar MDZ, hay una serie de temas principales para el Gobierno, que buscará defender frente a las provincias: privatización de empresas estatales, facultades delegadas y la reforma del Estado. Además, se advirtió que se espera incluir en el temario la reforma laboral, contenida en el capítulo cuatro del DNU 70/2023 que fue declarado inválido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tras el amparo que presentó la CGT contra la reforma.

Por otro lado, algunas de las empresas que el Gobierno quería privatizar en el proyecto de la Ley Bases original eran: YPF, Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial de la República Argentina, AySA, Banco Nación, Ferrocarriles Argentinos y Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, entre otras.