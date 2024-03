El aumento salarial a los estatales que estudia el Gobierno de Alfredo Cornejo

Luego de los días de receso, comenzarán las mesas de negociación del Gobierno con los gremios estatales para fijar el aumento - o la actualización- salarial para los próximos tres meses. La mayoría de los sindicatos participaron de una conferencia de prensa esta semana en la que pidieron a Alfredo Cornejo que no dé bonos en negro y además, ATE está solicitando un 20% mensual (60% trimestral). En Casa de Gobierno no descartan ofrecer un bono, pero aún no toman una decisión al respecto - de hecho fue la propuesta que fue aceptada hace dos meses- . Sin embargo, analizan como "imposible" una suba como la que pide el sindicato que dirige Roberto Macho.

Como ya adelantó el gobernador Cornejo, la suba estará atada a la recaudación de impuestos, que fruto de la crisis económica, está en caída. Los gremios estatales, en unidad, - con excepción del sindicato docente, es decir el SUTE- se juntaron para exigir una suba salarial que contemple los aumentos de la luz que ya se produjeron y los incrementos del boleto de colectivo y el gas que se producirán en el corto plazo.

En ese sentido, Macho habló con MDZ Radio de un 60% trimestral, es decir un 20% por mes como cifra que buscan de suba y sin bono en negro. Hace dos meses, es decir en la paritaria anterior, el Gobierno dio dos opciones: la que aceptó la mayoría de los sindicatos que consistió en 15% para febrero y marzo y un bono de $90 mil y la que optaron los trabajadores del Poder Judicial y los empleados de la Tesorería General quienes firmaron un convenio de aumento del 16% en febrero y también en marzo, sin el bono.

El Gobernador dijo este miércoles 27 que el Ejecutivo busca hacer un equilibrio entre la recaudación que está en caída y garantizar salarios dignos. "Nos tenemos que atar a la recaudación más que a otra cosa. La recaudación viene en caída pero tenemos que buscar un equilibrio entre los recursos que bajan y la necesidad de que nuestro sector público cobre salarios dignos”, manifestó Cornejo.

Roberto Macho, titular de ATE

En esa línea, desde Casa de Gobierno negaron a MDZ que sea posible un aumento del 20% mensual porque la recaudación, como dijo Cornejo, no lo permite. Respecto del bono, el Ejecutivo lo está analizando. Es decir que se tomará estos días para fijar cómo estará ofrecido el ofrecimiento salarial este 3 de abril.

Hay que recordar que la primera oferta que da el Gobierno en la mesa paritaria no es la definitiva ya que está obligado a demostrar que tiene voluntad de hacer el mayor esfuerzo presupuestario posible por si la paritaria salarial fracasa y da una suba por decreto. Así que como ocurrió en la paritaria anterior, posiblemente el segundo ofrecimiento sea el definitivo. Sin embargo los gremios insistirán en una cifra que más allá de los números oficiales de la inflación,- que en Mendoza alcanzaron el 12% para febrero- contemplen los incrementos de los servicios públicos que se vienen para los próximos meses.

A la espera los gremios se muestran unidos pero es dificil pronosticar si la unidad se mantendrá en el tiempo ya que en los años anteriores, fracasó. De hecho, el SUTE pidió al resto de los sindicatos que en lugar de una conferencia de prensa, hicieran otra acción en la calle pero no llegaron a un acuerdo y el gremio no participó de esa convocatoria.

Por otro lado, hay cuestiones particulares de cada sector estatal. Por un lado, Ampros, que nuclea a los profesionales de la salud, está en tensión con el Gobierno que impulsa un nuevo régimen salarial optativo para los médicos que le quitará representatividad al sindicato y podría ser aprobado por la Legislatura a la brevedad. Además, a Judiciales le dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto con las oficinas fiscales que buscaban ir al paro por una semana, luego de un mes de conflicto. El SUTE por su parte, está atento al salario mínimo que fija la Nación y que hasta ahora ha fracasado.