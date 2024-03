La embestida de Ampros para defender a prestadores y contratados

Mientras el Gobierno se apresta a conseguir, en las próximas semanas, que la Legislatura le dé el aval a un nuevo régimen salarial optativo para los médicos, el gremio Ampros, que se opone al nuevo plan de salud oficial, hará una presentación administrativa para exigir al Ejecutivo que todos los profesionales de Mendoza en modalidad de prestación o contratación pasen a planta estatal. Se trata de contratados "puros", es decir, que no tienen cargo pero que, de acuerdo a lo que analizan desde el sindicato, trabajan como si lo tuvieran.

De acuerdo a Ampros, "son cientos de profesionales que prestan sus servicios en la provincia y el Gobierno de Mendoza los emplea 'en negro', con la obligación de cumplir objetivos, horarios y prestaciones, pero sin sueldos acordes a las funciones y sin estabilidad laboral". Para eso, el gremio hizo una convocatoria para hacer un reclamo administrativo ante el Ejecutivo. Si su planteo no es escuchado, irá a la Corte.

En su página web, Ampros ha preparado un instructivo para todo el personal que esté en estas condiciones y quiera sumarse al reclamo. La titular del gremio, Claudia Iturbe, explicó a MDZ: "El reclamo es para los prestadores o contratados puros. O sea, para quienes no tienen cargos. Tienen contratos puro. Y no se judicializa hasta no agotar la vía administrativa.Es decir que hay que hacer un expediente, por vía administrativa, hasta llegar al Gobernador, que es donde se agota la vía. Este es el último paso, y es gobernador Alfredo Cornejo quien debe responder si está de acuerdo o no. Si responde por la negativa, recién ahí se puede ir a la vía judicial, que lo toma la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Todos los empleados públicos pasan por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. No lo toma una cámara laboral. Pero primero se hace la vía administrativa, es decir lo que lo que iniciaría ahora con este reclamo es la vía administrativa".

Ampros en la Casa de Gobierno

El inicio de este expediente se da en paralelo a la iniciativa oficial para que de manera optativa los médicos puedan pasarse del régimen actual a uno con otras condiciones, donde quedan librados para elegir qué sindicato lo puede representar y además, podrán trabajar más horas con otro tipo de sueldo.

Además de la férrea oposición que ha tenido el gremio a 5 de los 25 proyectos de ley que envió el Ejecutivo a la Legislatura- todos aquellos que afectan a los profesionales sanitarios-que forman parte del nuevo plan de salud, este martes Ampros se sumó a otros sindicatos para poner condiciones en conjunto para las paritarias que comienzan los primeros días de abril. En ese sentido le exigieron al Gobierno que no ofrezca bonos en negro y que además siente en la mesa de negociación a representantes idóneos para poder discutir las condiciones de trabajo. No descartan un paro en salud.