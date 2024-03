El desesperante momento que atraviesa Chicho, el tío de Javier y Karina Milei

El tío del presidente Javier Milei, Juan José Milei, contó que lo están por desalojar de su casa y dijo que "ojalá" su sobrino pueda ayudarlo.

Así lo expresó en declaraciones televisivas "Chicho", como es apodado el hermano de Norberto Milei, padre del mandatario y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Juan José relató que hace varios años contrató a un abogado para iniciar un litigio judicial a la empresa de seguridad en la que trabajaba, pero dice haber sido estafado por el letrado.

Según especificó en el relato a TN, el abogado le prestó dinero a "Chicho" y, como garantía, le pidió la escritura del departamento.

Ahora, la titularidad de ese departamento, ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal, fue cambiada y el tío del jefe de Estado está por ser desalojado.

"Hace cinco días me llegó una nueva carta de desalojo. La Cámara ahora tiene que decidir y voy a ver qué pasa. Contraté abogados y me dijeron que él tiene todo a su favor", relató.

En esa línea, "Chicho" continuó: "Ojalá que Javier me pueda ayudar, en lo demás me puedo arreglar. Tengo claro que laburando lo pago todo y estoy bien".

"El tema es que me puedo quedar en la calle. Me gustaría que él o Karina me llamen si leen la nota", sumó Juan José.

