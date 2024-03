Spot del Gobierno: quién es el ex militante de Montoneros que se adjudicó la autoría de la cifra de los 30 mil desaparecidos

A 48 años del Golpe de Estado que dio paso a la última dictadura cívico militar, el número de personas desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado volvió a ser el centro de la polémica. En conmemoración a la fecha, el Gobierno nacional publicó un video de casi 13 minutos de duración dando su visión sobre lo sucedido entre 1976 y 1983, y renombraron el 24 de marzo como “el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa”.

El video fue filmado por el documentalista personal de Javier Milei, Santiago Oría, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Participaron el periodista Juan Bautista “Tata” Yofre, el ex guerrillero Luis Labraña, y María Fernanda, la hija del capitán Viola, quien fue asesinado tras una emboscada de guerrilleros del ERP en Tucumán.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa. pic.twitter.com/cLuvFk5z93 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2024

Luis Labraña, ex militante de Montoneros, habló con MDZ Radio 105.5 FM y comentó que "comencé en la Juventud Revolucionaria peronista, luego paso a las Fuerzas Armadas peronistas en el 71' y, cuando se van diluyendo, paso a la organización Montoneros. Estoy en esa organización hasta que tengo cierta discusión, y de ahí paso a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, allí caigo preso y fui liberado el 25 mayo del 73'. En ese momento yo depongo las armas, eso no quiere decir que yo no fuera armado, porque eran momentos de peligro total, deponer las armas significaba que no me organizaba militarmente para combatir contra alguien".

"En Montoneros dirigía el grupo, llamémosle, la unidad de combate de la zona sur del conurbano. No quiero hablar de los operativos porque puede ser algo contraproducente para mí", agregó.

Respecto a su atribución de la cifra de desaparecidos durante la dictadura militar, explicó: "Estaba exiliado en Neverland y llegaron las Madres de Plaza de Mayo solicitando ayuda económica. Los que estábamos refugiados ahí les dimos el apoyo y, cuando se entrevistaron con las personas relacionadas a las organizaciones internacionales con derechos humanos, ellas plantearon de que Argentina había sufrido un genocidio, llevábamos un listado de 4000 personas desaparecidas. Y frente a la necesidad de ayuda económica, la gente del exterior dijo que no podían aceptar ese concepto porque 4000 personas no es un genocidio, entonces pidieron que averiguen si había más gente desaparecida. Entonces, nos reunimos y volvimos a la charla con la cifra de que eran alrededor de 30.000 desaparecidos".

Luis Labraña en el video del Gobierno por el 24 de marzo.

"A mí se me ocurrió decir esa cifra, hubo muchas cifras ahí, no es que eligieron la mía porque era yo. Dijeron números que eran un disparate, el mío también lo era pero evidentemente fue el menos disparatado y lo eligieron para decirle a esta gente que eran 30.000 los desaparecidos. Esa cifra quedó marcada, de ahí en más dijimos que no se habla", sumó.

Labraña señaló que "es muy importante la discusión de la cifra de los desaparecidos. No puedo aceptar que políticos de una democracia se roben tres mil millones de dólares en nombre de 22.000 personas que no están registradas en ningún lado. Entonces, me parece que no es ético lo que hacen los políticos y los sectores de los derechos humanos a conservar 30.000, cuando 9000 es una barbaridad y son reales, pero no son 22.000 fantasmas que fallecen después para robar, porque no existen. Esa es la indignación, los derechos humanos en Argentina, para mí, no merecen respeto en este momento".

