Salida del cepo, jubilaciones y ley ómnibus: las principales definiciones de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo brindó una entrevista en LN+ donde profundizó sobre la situación del país y temas candentes como el aumento de las jubilaciones y pensiones por decreto, la ley ómnibus, la inflación y los precios, y la salida del cepo, cuatro ejes calientes del Gobierno de Javier Milei.

Esta semana, el Ejecutivo avanzó sobre el Congreso de la Nación y mediante un decreto de necesidad y urgencia estableció el aumento en los haberes de jubilados y pensionados, ponderando los aumentos mensuales, atados a la inflación, a partir del mes de abril.

Sobre la nueva fórmula, Luis Caputo expresó que "lo primero que hay que decir es que la verdadera licuación con los jubilados vino con las moratorias. El kirchnerismo metió 4 millones más de jubilados que nunca aportaron. La fórmula es malísima. Muchos usan políticamente esto y estamos hartos de eso. Al aumento del 30% que les dimos el mesa pasado le estamos sumando el 13,2% de la inflación de febrero, más un 12,5% de recomposición, a lo que hay que sumar el bono".

Y agregó: "La nueva jubilación mínima va a ser 172 mil pesos, contra 105 da un 64% de recomposición. La inflación de enero fue de 20% y en febrero de 13,2%. Se terminó el jueguito político. Tomamos el toro por las astas y sacamos esto por DNU. A partir de abril se ajusta por la inflación y todos los meses. Con la otra fórmula recién en junio les iba a tocar".

Los jubilados recibirán aumentos mensuales atados a la inflación.

Gobernar sin ley ómnibus

Otro de los temas tocados por el ministro de Economía fue la tensión que hay en las cámaras respecto de la inminente llegada de la nueva Ley Bases al Congreso de la Nación y lo que ha generado con los gobernadores.

"Podemos gobernar sin la ley ómnibus. ¿Es lo que queremos? No. Nosotros lo que le podemos garantizar a la gente es que no nos vamos a desviar del curso. Milei no se devia ni 10 centímetros. Nunca vi a alguien con tanta convicción. Lo ideal es ir hacia donde estamos yendo con el apoyo del Congreso y los gobernadores. Eso es lo mejor para los argentinos", se sinceró.

Agregando que "lo mejor no es lo que se hizo siempre, no es bueno tranzar con la política, ceder en todas las cosas que piden como aumentar el gasto y tener que empezar a financiarlo con deuda y emisión. Esa para nosotros no es la alternativa. La alternativa es seguir por el curso por el que vamos con la gente y eventualmente sin la política".

Sobre la reacción de los gobernadores, el ministro expresó que "veo más predisposición de los gobernadores a acompañar. Ven que realmente no funciona. Tal vez ahora piensan que se quedan afuera. No estoy en la mesa política de la ley, pero veo buena predisposición. Probamos que sin la ley vamos al objetivo de ordenar las cuentas públicas. Se licuó el poder de negociación que tenían. Aparte tenemos el apoyo de la gente". La Cámara de Diputados aprobó en general la ley ómnibus, pero luego Milei la retiró.

Salida del cepo

La salida del cepo es uno de los caballitos de batalla del presidente Javier Milei, aunque para llegar a eso, el Gobierno debe tener una base de 15 mil millones de dólares. Algunos piden que sea ya, pero desde el Ejecutivo se manejan con cautela.

"En eso coincido con lo que dice el presidente, que no va en contra de lo que dicen otros. Salir hoy del cepo es un riesgo que nosotros no queremos correr, queremos hacer las cosas sobre seguro. Lo queremos sacar cuando estemos seguros de que no va a ser un problema de los argentinos", reconoció el ministro.

Sobre cuando se llevaría adelante, el titular de Hacienda sinceró que "primero hay que recomponer el balance del Banco Central. La otra opción es llegar a un acuerdo para que entren fondos para capitalizar al Banco Central".

En los últimos días, se habló fuerte sobre la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional realizara otro préstamo para poder llegar a la base y dar el salto a la salida del cepo. Sobre eso, Luis Caputo expresó: "Recién empezamos, es difícil llegar hoy a un acuerdo. Les estamos explicando, si ellos no están dispuestos a destinar fondos los buscaríamos por otro lado". Para salir del cepo, Caputo reconoció que primero hay que sanear al Banco Central.

Caída del consumo

Otros de los temas tocados fueron la reunión que mantuvo con los empresarios formadores de precios y la caída del consumo. Sobre el primer tema explicó que "algunos cuestionaron cuando me reuní con los empresarios. Yo como ministro de Economía me ocupo y preocupo. Cómo no me van a preocupar. Algunos me quisieron comparar con Moreno. Hay una diferencia y es en cómo resolver eso. Si veo precios que no son, me voy a ocupar. Pero yo no voy a intervenir el Indec para hacerle creer a la gente que la inflación es más baja, ni tampoco voy a congelar precios. Nosotros qué hacemos: competir".

Y agregó: "Ellos fijaron los precios de sus productos teniendo en cuenta una situación económica peor de la que hay. Hoy no corrigen y ponen promociones de 2x1 que no las capta el índice. Ahora están cambiando los precios. A eso se suma que abrimos las importaciones de productos de canasta básica. Si no bajan van a venir productos importados que los van a reemplazar".

"No podemos hacerlo con otros rubros porque no tenemos los dólares. Estamos priorizando lo más importante. De todos modos ya estamos estudiando qué otros sectores y productos están jorobando a la gente con precios alejados de la realidad. Es parte de la batalla cultural", sintetizó. Las constantes subas de precios han causado una fuerte caída en el consumo.

Sobre la caída del consumo, el ministro de Economía explicó que "es natural que caiga porque ya veníamos en recesión, en particular en el último semestre de 2023. Obviamente las medidas que teníamos que tomar son de sinceramiento de los precios que ellos (por el gobierno de Alberto Fernández) tenían pisados con una inflación de más del 160%. En algún punto está bien que pase, es una buena reacción de los consumidores. Lo que están desfasados son los precios. A muchos no les alcanza, otros no los convalidan. La reacción lógica sería que los precios bajen porque aumentaron bajo un escenario supuesto que no se materializó".

Y siguió: "Esto no pasa de casualidad. ¿Alguien le dijo a los empresarios que en tres meses de Gobierno de Milei iba a estar en equilibrio fiscal y habiendo solucionado gran parte de la deuda comercial? ¿Habiendo comprado 11 mil millones de dólares en el Banco Central y bajando la base monetaria en términos reales e inflación a la baja?. Esto es sustentable. Es la parte que hay que entender. Esto pasó por lo que hicimos, no fue una casualidad".