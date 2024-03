Máximo Kirchner marchó con La Cámpora y apuntó contra Victoria Villarruel: "Ni a palos la quiero en mi equipo"

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, dijo presente en la marcha por el Día de la Memoria y apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había reclamado "verdad, justicia y reparación para las víctimas del terrorismo".

"Cómo voy a querer construir una opción con alguien que defiende a los torturadores y a los asesinos de tantas argentinas y argentinos. Y entre ellos, de los padres y las madres de muchas compañeras y compañeros míos. No, no, ni a palos", aseguró Máximo al ser consultado sobre las opiniones vertidas por Villarruel.

"Por un voto no se hace cualquier cosa y eso es otra cosa que hay que discutir. Tres votos más no valen decir cualquier cosa. Entonces, creo que lo que tenemos que tener claro….No comparto nada, no comparto su visión del pasado, no comparto su visión del presente ni tampoco la visión del futuro", agregó el líder de La Cámpora.

Y concluyó: "Lo que pasa es que algunos sectores buscan, por algunas características que algunos denotan del presidente, levantarla a ella".