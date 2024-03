Alfredo Cornejo: “Una parte minúscula de la UCR rechaza apoyar el cambio de modelo solo por Javier Milei”

“Es optimista que haya un cambio de deliberación pública y que se conversen en la sociedad cosas que eran tabú”, manifestó días atrás el gobernador Alfredo Cornejo respaldando el rumbo económico de la gestión del presidente Javier Milei. En una entrevista con MDZ, el mandatario provincial profundizó ese análisis y lanzó un contundente mensaje a los dirigentes nacionales de la UCR y de Juntos por el Cambio que “no leen correctamente” el mensaje de la ciudadanía en las últimas elecciones.

Cornejo advirtió que la dirigencia política que no comprende por qué llegó una persona disruptiva sin partido político a la Presidencia se va a terminar alejando de las mayorías populares. En este sentido, destacó que "una parte minúscula" del radicalismo y el PRO tienen rechazo a apoyar el cambio de modelo económico y lo circunscriben solo a apoyar a la persona de Milei.

El gobernador mendocino cuestionó las posturas que ha tomado el presidente de la UCR Nacional, el senador Martín Lousteau, quien fue uno de los pocos legisladores radicales que votó en contra del mega DNU impulsado por Milei. Lamentó que el titular del partido esté cometiendo un "error" al no leer el mensaje de la ciudadanía y del interior productivo del país.

-Esta semana dijo que es optimista con el Gobierno de Javier Milei en el inicio de su gestión, pero ¿qué opina de las medidas concretas que ha tomado el Gobierno nacional?

-Creo que es positiva la deliberación pública que hay en la Argentina. Se ha asumido que el problema del déficit es un problema que repercute sobre la economía, que repercute sobre las personas de carne y hueso, que le devalúa su moneda, que le devalúa sus ingresos, que el déficit fiscal afecta la economía de las personas, que el Estado se transforma en un problema para la economía de las personas y esa deliberación pública creo que es positiva. Antes el cuento del Estado presente y toda esa tontera demagógica, no permitía encontrar una de las principales causas de nuestros problemas económicos. Ahora, buscar el equilibrio fiscal es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Si no hay modificaciones a las relaciones laborales entre empleador y empleado, si no hay modificaciones fiscales entre contribuyente y fisco, es decir, simplificación de impuestos para que cada vez más gente esté en blanco y el Estado pueda recaudar, pero a su vez la simplificación de impuestos tienda a la baja de los impuestos en forma sostenida, si no hay una eliminación de algunos impuestos que son contra la economía, que ponen incentivos negativos a emprender actividades, a generar riqueza desde el sector privado, si no hay una nueva relación fiscal entre las provincias y el Estado Nacional, donde las provincias tengan incentivos para tener mayor sector privado y el Gobierno nacional entienda que los principales servicios públicos los prestan las provincias y no la Nación y coparticipe los impuestos que quieren luego de la baja de impuestos, si no existe eso no vamos a sostener el crecimiento a lo largo del tiempo.

-¿Y qué piensa de la impronta que está teniendo Milei como dirigente político?

-Creo que las figuras, las altas magistraturas, el verdadero poder que tienen no solo es firmar un decreto sino también transmitir símbolos, hacer cultura. Yo creo que él está haciendo una contribución a la batalla cultural porque si la ciudadanía no comprende que estos fenómenos sistémicos son importantes para su individuo, para su individualidad, si no se da a esa batalla cultural no lo va a comprender y no lo va a apoyar. Van a aumentar las tarifas y solo va a comprender el aumento de tarifas como algo negativo y no cómo funciona el sistema para que luego bajen las tarifas. Y bueno, esa batalla cultural es útil. Con lo cual, está haciendo una buena contribución a eso. La dirigencia política, y yo lo asumo como propio, si no comprende que esto es un fenómeno distinto, si no comprende que por algo llegó un disruptivo sin partido político, sin trayectoria, sin equipo, si no lee correctamente la sociedad, es un dirigente político que está desubicado con respecto a estos nuevos tiempos. Si no asume esa situación como un dato de la realidad, lo va a alejar de las mayorías populares y me parece que hoy hay que ser muy inteligente de leer esta nueva situación y no estar casado con conceptos de dogma ideológico, ni de izquierda, ni de derecha, y no estar atado a dogmas ideológicos, sino leer lo que la sociedad está diciéndonos con este resultado electoral y con este proceso del 2023 que fue un colofón de una caída vertiginosa de la economía. Llevamos 12 años con el mismo producto bruto, la misma generación de riqueza para distribuirlo con más gente, eso es más pobreza, mayor desigualdad del ingreso, peor distribución de los recursos y eso es malestar social permanente.

-¿Qué rol cree que debe tener el radicalismo y Juntos por el Cambio en esta deliberación pública?

- Buena parte de Juntos por el Cambio está siguiendo a sus votantes que están apoyando este proceso de cambio de modelo. Pero hay una parte minúscula, pero parte al fin, de dirigentes del radicalismo, dirigentes del PRO, que tienen rechazo a apoyar y que lo circunscriben a apoyar a la persona de Milei. Creo que hay una demanda de cambio de modelo económico que trasciende a las personas y me parece que hay que poner el foco más en satisfacer esa demanda de cambio que pide la sociedad para leer este momento de la sociedad y por qué llegamos acá, a la elección de una persona disruptiva. Pero además hay datos muy significativos. (Federico) Sturzenegger venía trabajando en un paquete desregulador para Patricia Bullrich como precandidata y luego como candidata a presidente. ‘Toto’ Caputo venía trabajando en cómo manejar las Leliqs y todos los temas financieros para Horacio Rodríguez Larreta. O sea, hay funcionarios claves de este gobierno que estaban contribuyendo con ideas y programas en Juntos por el Cambio. Entonces, me parece que nosotros también tenemos que leer esa situación. Eso no quiere decir que uno esté totalmente de acuerdo con el DNU desregulatorio, pero sí que Juntos por el Cambio los tenía en la agenda a esos temas.

Alfredo Cornejo, mano a mano con MDZ.

-¿Considera que el presidente de la UCR, Martín Lousteau, no está leyendo esas inquietudes de la diligencia y también de la militancia?

-Yo lamento eso. Yo creo que Martín es súper inteligente, es uno de los dirigentes mejor formados que tenemos, pero yo creo que hay un error allí de no leerlo. Tampoco comprendo bien por qué. Quizás el microclima de la Ciudad de Buenos Aires, mucho más ideológico, marca esas posturas. Pero el interior productivo quiere un cambio de modelo económico. Y el interior productivo requiere esta batalla cultural por mayor preponderancia del sector privado liderando el crecimiento de la Argentina. Los sectores medios, tradicionalmente simpatizantes del radicalismo y de Juntos por el Cambio quieren este cambio de modelo y, paradójicamente, son los que más sufren estos ajustes inequitativos. Porque Alberto Fernández ajustaba inequitativamente y este ajuste que se está dando también es inequitativo. Con lo cual nosotros deberíamos concentrarnos en tratar que el ajuste de la economía sea lo más equitativo posible.

-¿Qué opina del proyecto del Gobierno para modificar la fórmula jubilatoria?

-Entiendo que lo va a sacar por DNU para evitar la deliberación pública. No conozco los detalles, pero si hay un sector que ha sido perjudicado por estos 20 años de populismo, han sido los jubilados que hicieron aportes. Ellos han sido los que más han perdido. Es la injusticia más grande. Y ninguna fórmula, por virtuosa que sea, lo va a solucionar en el corto y mediano plazo. Al fin y al cabo, la fórmula que vendía el kirchnerismo terminó deteriorando la mezcla de devaluación, de incorporación de jubilados sin aportes, y la fórmula previsional del kirchnerismo demolió los ingresos de los jubilados en este último tiempo.