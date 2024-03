Qué dijeron desde el Gobierno sobre la entrevista de Victoria Villarruel con Jonatan Viale

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que "no existe ninguna interna entre Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, ni tampoco en todo el resto del Gabinete".

"Nosotros no somos una manada que vamos todos juntos y que va opinando igual. La doctora Villarruel puede tener opiniones diferentes y es lo más sano. Hay algunos temas en los que opinamos diferente. No nos manejamos en manada", señaló en su habitual conferencia de prensa.

En tanto, expresó: "Históricamente se ha visto a los gobiernos ser obsecuentes con todos sino te ibas. No entiendo por qué Villarruel no puede tener la libertad de hablar de determinados temas sin que tenga que irse del Gobierno".

"En la entrevista de ayer mostró el afecto que se tienen. Me consta", se refirió Manuel Adorni al hablar de la reciente nota que dio el jueves con Jonatan Viale.

"No hay mucho más. Se vio una vicepresidente alineada con el norte y con algunas opiniones que, tal vez, no coinciden con algunos ministros. No nos enrosquemos. Es una opinión distinta", completó.