Guillermo Francos aseguró que convocarán a los gobernadores la semana que viene

El ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, participó del almuerzo de Bodegas Argentinas en el espacio Arizu de Godoy Cruz, otro de los eventos en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Aunque no estuvo entre los oradores oficiales fue una de las figuras políticas más buscadas por los medios de comunicación.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio.

El funcionario del Gobierno de Javier Milei defendió el discurso del presidente en la apertura de sesiones del Congreso y aseguró que la semana que viene convocarán a los gobernadores para comenzar las negociaciones y encontrar los puntos de acuerdo con los mandatarios provinciales.

Además, dijo que durante la jornada de hoy dialogó con el gobernador Alfredo Cornejo pero en líneas generales. Por otra parte, señaló que todavía no hay fecha para el tratamiento de la ley ómnibus. “No hay fecha para volver a discutir la ley ómnibus. Vamos a conversar y en estos días vamos a ver cómo encaramos todos los temas”, dijo Francos.

“Yo creo que se inicia un periodo de intensa actividad en el cual conversaremos con todos los gobernadores como nos instruyó el Presidente y trataremos de buscar los acuerdos para llegar al 25 de Mayo con un nuevo pacto para la Argentina como aquel que firmaron los hombres de mayo en 1810, que ponga otra vez la libertad como el eje del futuro de la Argentina. En aquel momento era la libertad política del reino español ahora es la libertad de todos los argentinos para que puedan desarrollarse en plenitud”, explicó Guillermo Francos.

Con respecto, al llamado de Javier Milei a los gobernadores a firmar el Pacto de Mayo con la condición de acordar la sanción de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, Francos dijo que para él “no es una extorsión” porque en “la política siempre se trata de negociar, de conseguir y construir acuerdos”.

Guillermo Francos esta mañana en el desayuno de Coviar (MDZ)

“Me parece que así como la Nación necesita una cantidad de instrumentos importantes para destrabar y desregular la economía en beneficio de todos los argentinos también las provincias necesitan poder equilibrar su cuentas fiscales porque durante el gobierno anterior se quitaron algunos fondos que son importantes y que eran de la Coparticipación y le disminuyeron los ingresos a las provincias. Entonces la Nación necesita instrumentos, las provincias también necesitan, entonces por qué no ponerse de acuerdo y sancionar las normas que nos permitan avanzar sobre esos temas”, indicó Francos.

“El presidente planteó ayer en su discurso el pensar un nuevo sistema tributario en la Argentina que sea más equitativo, que no oprima a los emprendedores y que permita desarrollar la actividad empresaria. No puedo decir exactamente cuál va a ser la propuesta del Gobierno Nacional que la están trabajando en el Ministerio de Economía y supongo que encontraremos también en eso puntos de coincidencia. Para mí no estaría mal que la provincia -como dijo el gobernador hoy- que las provincias también tengan la responsabilidad de recaudar”, agregó.