Qué reclama cada gremio estatal y cuál sería el aumento salarial para abril

El gremio ATE ya comenzó la semana pasada las mesas técnicas con el Gobierno de Mendoza camino a las paritarias de abril. Se estima que en las próximas horas será convocado el sindicato de los docentes, el SUTE, como estaba previsto en el acta paritaria de marzo. El dato de la inflación de febrero (que en Mendoza fue del 12,2%) será tenido en cuenta el mes próximo cuando el Gobierno convoque a la paritaria salarial pero por los aumentos de la luz- que ya llegó a los hogares mendocinos- y del boleto- cuya audiencia pública es el 27 de marzo-, empujarán el reclamo salarial de los sindicatos para que la suba ofrecida contemple estos dos elementos. Mientras tanto, hay frente de conflicto abierto con los distintos gremios por situaciones particulares.

El 11 y el 13 de marzo pasados el gremio ATE se encontró en mesa técnica con los representantes del Gobierno. Ambas reuniones fueron en representación de la Administración Central, sólo que la primera para resolver asuntos vinculados al personal del Registro Civil, el ministerio de Gobierno, Casa de Mendoza y Defensa del Consumidor. En la segunda, el secretario general de ATE, Roberto Macho y la secretaria adjunta, Adriana Iranzo, se reunieron por temas vinculados a la Dirección de Informática y comunicación, el ministerio de Infraestructura, Dirección de Hidráulica y la Secretaría de Transporte. Luego, hablaron de la situación de los representados del gremio en hospitales y Desarrollo Social. "No hay números aún, seguramente se avanzará con el desfasaje inflacionario, pero eso recién lo sabremos cuando llegue la apertura de las audiencias paritarias de abril", sostuvieron desde ATE.

Ya hay un dato a tener en cuenta: la inflación de febrero que en la provincia fue un poco inferior al promedio nacional: 12,2% contra el 13%. Sin embargo, los gremios ya suman los aumentos de los servicios y la inminente suba del boleto luego de la audiencia pública que será este 27 de marzo. Lo que adelantan desde Casa de Gobierno que es probable que el pasaje de colectivo se duplique para la tarifa básica que es la que rige en el Gran Mendoza, es decir que se lleve de 200 pesos a 400 y aún así quedará como la barata del país debido a los grandes incrementos que se han hecho en otras provincias- en Ciudad de Córdoba ya está en 700 pesos - por la quita de los subsidios al transporte que impulsó la presidencia de Javier Milei para todas las provincias a excepción del AMBA (que conforman Ciudad de Buenos Aires y 40 distritos de la provincia de Buenos Aires). Esos 400 pesos en el Gran Mendoza elevará también la tarifa que se paga por fuera del área metropolitana que en muchos casos es alrededor de los 1.000 pesos.

El SUTE espera una convocatoria a la mesa técnica. "Esta semana debería convocarnos el Gobierno porque es lo que habíamos quedado en la segunda quincena de marzo, y la idea, entendemos, era hacerla luego de conocer la inflación de febrero", sostuvo en diálogo con MDZ el secretario gremial del sindicato Gustavo Correa. La situación particular de los docentes tiene varios aspectos. Por un lado, como se quitó el FONID (Fondo Nacional de Incentivo docente) por parte de la Nación ya que Milei decidió no renovar esos montos que rigen desde 1998 para elevar los salarios docentes, el personal jerárquico (supervisores y directores) sufrió recortes en sus sueldos. Por otro lado, a nivel nacional, con el mendocino José Thomas - ex director general de Escuelas- a la cabeza, están discutiendo con los gremios en el Consejo Federal de Educación el salario mínimo docente y los sindicatos nacionales han rechazado todas las propuestas. Sin embargo, Mendoza elevó el piso a 290 mil pesos pero si se llega un acuerdo a nivel país, deberá acompañar ese mínimo cuya última propuesta fue de 310 mil pesos, aunque fue desaprobada por los gremios nacionales de forma unánime ya que están pidiendo un salario de 450 mil como base. Si llegara a haber un acuerdo antes de abril, el Gobierno de Mendoza deberá elevar el mínimo y también el resto de los salarios para no achatar la pirámide salarial. En las últimas paritarias con los docentes mendocinos se contemplaron distintos mínimos para evitar que alguien que tiene muchos años de antigüedad gane casi lo mismo que quien recién se inicia, aunque sigue habiendo reclamos por inequidades.

Ni Ampros ni Judiciales fueron aun convocados a mesas técnicas pero tienen ambos abiertos dos frentes de conflictos muy grandes con el Gobierno. El primero, que nuclea a los profesionales de la salud, está en contra del paquete de 26 leyes sobre salud que el Ejecutivo envió a la Legislatura. Especialmente de 5 de esas iniciativas, que son el desbloqueo de título de farmacéuticos, el nuevo régimen salarial para los médicos, la modificación del régimen de licenciados en enfermería, la norma que le quita la licencia profiláctica a quienes trabajan con diagnóstico por imágenes y el pedido de emergencia en salud. En estos días, Ampros no ha sido convocado por el Gobierno para las mesas técnicas.

En tanto que Judiciales, ayer finalizó el tercer fin de semana consecutivo de paro en las oficinas fiscales de la provincia con un alto acatamiento, según indicó a MDZ el titular del gremio Ricardo Babillón. "Estimamos que fue de entre un 85% y un 90%", dijo. La medida fue de cuatro días, se extendió desde el pasado viernes hacia el lunes inclusive y el reclamo es por aumento salarial para los 220 trabajadores que toman las denuncias en las oficinas fiscales. Incluso, por una resolución de la Procuración, el viernes también se sumaron al paro los agentes de las unidades fiscales en medida de protesta porque incrementaba su tarea diaria, pero eso se solucionó. Lo que aún no se resuelve pese a la mediación del ministerio público fiscal con el Ejecutivo es la recomposición salarial para quienes trabajan en las oficinas fiscales y esta situación impacta de lleno en la prestación del servicio de Justicia ya que deben cerrarse oficinas y los auxiliares ponerse al frente pero no son suficientes para atender la cantidad de denuncias que llegan los fines de semana.