Congreso Nacional del Partido Justicialista: quiénes irán y cuáles son las expectativas del peronismo mendocino

El peronismo convocó para este viernes 22 de marzo a un Congreso partidario nacional a llevarse a cabo en el estadio de Ferrocarril Oeste en el barrio porteño de Caballito. La decisión se tomó semanas atrás, luego de que el expresidente de la Nación Alberto Fernández pidiera licencia como titular del Consejo del PJ. De esta manera, el justicialismo ejecutó los mecanismos institucionales y busca "reorganizarse" tras la fuerte derrota electoral en 2023. El evento contará con la presencia de dirigentes de Mendoza, donde la derrota en los comicios provinciales fue aún más dolorosa.

"En el marco de un escenario de gravedad social e institucional que atraviesa nuestro país como consecuencia de las políticas de

ajuste ejercidas por el actual gobierno, el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, compañero Gildo

Insfrán, convocará para el próximo 22 de marzo del corriente año a una sesión ordinaria del órgano partidario", informó el PJ el pasado 6 de marzo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el PJ subrayó que "dentro del temario del Congreso se encuentra una

convocatoria amplia a todos los sectores: trabajadores, gremiales, feministas, juventudes, productivos, sociales y todos aquellos y

aquellas que se sienten parte del movimiento nacional y popular, a los fines de tratar su reorganización. En este sentido se someterá a consideración la conformación de una comisión de acción política, tratar la solicitud de licencia presentada por el compañero presidente del Consejo Nacional del Partido y asuntos administrativos de rigor".

Acudirán aproximadamente 900 congresales, donde se destaca el papel de algunos mendocinos. Concretamente -entre quienes ocupan posiciones de mayor peso político en la actualidad- se encuentran los intendentes Matías Stevanato (Maipú), Omar Félix (San Rafael) y Celso Jaque (Malargüe). También figura en la lista de congresistas el diputado nacional Martín Aveiro, el único legislador nacional -de 4- con un lugar en dicha mesa.

Según pudo averiguar MDZ, Matías Stevanato aún no confirma su asistencia, aunque desde su entorno aseguran que tiene intenciones de estar en el evento y que se encuentra "ajustando" su agenda para poder viajar a Buenos Aires. Omar Félix lo definirá en los próximos días. En tanto que Celso Jaque no respondió a las consultas de este medio, por lo que se desconoce cuál será su decisión.

Quien sí confirmó que estará en el estadio de Ferro fue Martín Aveiro. Respecto a sus expectativas sobre el evento, expresó que "por supuesto que sirve y va venir bien". Aunque aclaró: "No significa que transforma todo pero va ayudar. Va ser una buena manera de empezar a concretar nuevos objetivos en busca de, primero, una buena organización y, segundo, que esa organización nos genere buenos resultados electorales".

También viajará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presidenta del PJ mendocino e intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, en carácter de consejera.

De los seis intendentes peronistas, tres son congresales. En tanto que Flor Destéfanis, de Santa Rosa, es la presidenta del PJ local.

En Mendoza no se trata de una actividad partidaria más. Algunos ven dicha intención de "reorganización" cómo una oportunidad para que el peronismo salga del pozo en el que cayó en el 2023, luego haber alcanzado su piso histórico en términos electorales al no superar los quince puntos en los comicios provinciales y haber quedado como tercera fuerza.

"Es necesario todo este proceso después del cimbronazo electoral. En Mendoza estamos ante una situaciòn de volver a enamorar a los mendocinos. A todo esto -indefectiblemente- se le tiene que poner un nombre... En el 2027 me parece que podemos tener una buena oferta electoral, sumado al desgaste de un espacio (Cambia Mendoza) que para ese año va a llevar 12 gestionando la provincia. Nuestros intendentes tienen mucho que mostrar", aseguraron fuentes ligadas al partido.

Y aportaron: "Siempre esperamos el ordenamiento de la Nación. Antes de Sergio Massa fueron candidatos a presidente Daniel Scioli, 'Wado' de Pedro, hasta, en un momento, Alberto Fernández... Todo eso en la provincia no termina ordenando. Sin referencia nacional es difícil construir".

Otros dirigentes -contrariamente- desestiman el "impacto" que esto pueda generar en suelo mendocino. "El Congreso suma, pero la verdad es que las dinámicas de las provincias son otras". El PJ mendocino también busca "reordenarse".

En diálogo con MDZ, el vicepresidente 2° del Partido Justicialista de Mendoza y titular del gremio La Bancaria en la provincia, Sergio Giménez, se refirió al evento de este viernes, aunque no asistirá por no ser congresal.

Giménez, habló de la solicitud de licencia de Alberto Fernández e indicó en ese orden: "No debería haber pedido licencia. Deberìa haber renunciado para dar la posibilidad de que se genere un debate interno, partiendo de reconocer algunos errores porque -si no- no hubiésemos perdido la elección nacional. Y, de esta forma, se podría configurar una propuesta de cara a lo que viene".

"Algo tenemos que decir", insistió a modo de mea culpa. "Nos caracterizamos, cuando hemos sido gobierno, por que nuestras politica tengan que ver con la redistribución del ingreso y en este caso no pasó"

"Hay que valorar que recientemente, salvo los diputados que responden a Osvaldo Jaldo, estuvieron todos juntos. En el Senado también pasó con la sesión para votar el DNU de Javier Milei. Esto es importante porque se mantuvo la unidad en este contexto complejo", cerró.