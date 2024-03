Mirtha Legrand defendió al INCAA y criticó el ajuste del Gobierno de Milei

La diva de la televisión argentina Mirtha Legrand se metió de lleno en la polémica en torno al desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y se manifestó en contra del ajuste que lleva a cabo el Gobierno de Javier Milei.

"Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre", reclamó la conductora.

"¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine (Incaa) también. Es terrible", sostuvo la actriz y conductora, que el mes pasado cumplió 97 años.

"Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito", justificó la conductora en La noche de Mirtha, el programa que conduce y se emite los sábado por canal Trece.

La diva también se refirió a la visión que considera que tiene el Gobierno de Javier Milei sobre el arte en general y el cine de manera particular. “Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”, espetó.