Javier Milei sobre la nueva versión de la Ley Bases: "Ahora no nos van a traicionar"

El presidente Javier Milei se mostró confiado este sábado por la tarde respecto del rumbo de su Gobierno. Celebró los datos de la inflación, consideró que mantiene un alto apoyo popular a pesar de "un ajuste nunca visto en el mundo", según él mismo destaca y afirmó que la nueva versión del proyecto de ley bases logrará avanzar en el Congreso.

Inflación y dólar

Durante una entrevista con Radio Mitre, también anticipó que podría pedirle al Fondo Monetario Internacional 15 mil millones de dólares para abrir el cepo y afirmó: "Puede ser también parte de una negociación que incluya a otros países y fondos comunes del extranjero". Al respecto, afirmó que "la situación económica de la Argentina mejorará notoriamente `cuando se salga del cepo".

El presidente reconoció que su gestión está haciendo "un ajuste nunca visto en la historia de la Argentina y el mundo", y en ese sentido le pidió "paciencia" a la población. De todos modos, resaltó que, según estudios que maneja el Gobierno, que "el 70% de los argentinos está convencido de que vamos a bajar la inflación y lo vamos a hacer", y agregó: "Los números son increíbles, nunca bajó con tanta velocidad, pero hay que tener paciencia".

La relación con el Congreso y los gobernadores

Milei afirmó que "pronto se va a poder reenviar una nueva versión de la Ley Bases" al Congreso". A propósito, le dejó un guiño a los legisladores y los mandatarios provinciales: "Ahora no nos van a traicionar porque se dieron cuenta del error. Los gobernadores entendieron que se equivocaron". A su vez, apuntó contra "el círculo rojo, esos supuestos analistas sofisticados" porque "no hacen un mea culpa".

Popularidad y redes sociales

El jefe de Estado afirmó que su "imagen sube" a pesar del "ajuste nunca visto" y de que "el 70% de los argentinos reconocen que están peor´´. Y detalló que, según la información que él maneja, "el máximo sentimiento de los argentinos es la esperanza, por eso están poniendo el hombro, sabiendo que de esto se sale".

Durante la nota que se extendió una hora, Milei explicó las razones por las que utiliza sus redes sociales con tanta asiduidad. "Me comunico directamente con la gente en redes sociales. Me permite identificar rápidamente los problemas. Eso los pone muy nerviosos a los políticos tradicionales. Por eso ellos necesitan focus group, porque no tienen contacto directo con la gente", sostuvo Milei.

Por otro lado, el mandatario aseguró que "es falso que tengamos un troll center". "Mis seguidores veces agreden a amigos míos, pero discuten los contenidos, no se meten con las personas. Puede pasar que mis propios seguidores me critiquen si no actúo acorde a mis ideales. Es absolutamente orgánico. No ponemos un centavo", explicó.

En otro tramo de la entrevista con el periodista Gabriel Anello, Milei se refirió a la posibilidad de la llegada de las sociedades anónimas al fútbol argentino. "He hablado con el Kun Agüero y tiene una inteligencia para nada convencional. Él entendió la propuesta de que haya otros esquemas societarios y que si un club quiere ser privado pueda serlo. Nadie va a obligar a nadie", afirmó.

Con respecto a la propuesta de José Luis Espert de no pagar los impuestos que subió el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Milei avaló la idea. "Tiene razón Espert. Kicillof se mete con la propiedad. Hay un abuso que no tiene contrapartida en los bienes públicos. Es confiscatorio al punto inhibir la producción. Es un robo descarado", sostuvo Milei.

"Le estamos devolviendo a los argentinos de bien 11 puntos del PBI con el ajuste que estamos haciendo. El equipo económico es brillante", agregó Milei.

Noticia en desarrollo