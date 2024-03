El PJ local mira a futuro y tiene incipientes charlas con un gobernador no kirchnerista

No es fácil para el peronismo mendocino empezar a referenciarse con figuras nacionales luego del triunfo aplastante que tuvo el presidente Javier Milei en la provincia. Sin embargo, en política siempre es posible reinventarse y el PJ gobierna 7 comunas en Mendoza. En ese sentido han comenzado a cruzarse mensajes de WhatsApp, algún llamado con un gobernador peronista no kichnerista: han empezado a mirar hacia Córdoba. Es decir que algunos dirigentes de peso del peronismo local ya tienen charlas -muy incipientes que nadie asegura hasta dónde llegarán- con el gobernador Martín Llaryora, que en diciembre parecía un aliado de Milei, pero hoy hace su propio juego, se ha mostrado crítico en varios debates y ha hecho públicas sus opiniones. Muchos ya miran a las presidenciales del 2027 pero hacer futurología en este cambiante país, no es una buena idea.

El camino hacia Llaryora también hay que entenderlo como una decisión del peronismo de sacarse el mote de "kirchnerista". No es un prejuicio, tiene que ver con que esa fórmula en Mendoza no prende en el electorado mendocino. Pero además, por una división que hoy existe entre los intendentes por un lado, que son 7, y La Cámpora por otro, que está más cerca a un sector de los gremios como los de la CTA . En el medio, está el contexto nacional, el que tiene que ver estrictamente con la forma de gobernar y las políticas que Milei implementa y la situación partidaria, ya que hay un Congreso nacional el próximo 22 de marzo.

"Reafirmo el compromiso del Gobierno de Córdoba en la continuidad de las políticas de derechos humanos y en el ejercicio de la memoria colectiva para que sigamos creciendo como pueblo sabiendo quiénes somos y de dónde venimos", posteó Llaryora este viernes, dando inicio a la semana de la Memoria en su provincia, en la previa del 24 de marzo. Alejado de los discursos que en esta época reflotan la teoría de los dos demonios (que deslindan de su responsabilidad absoluta sobre los desaparecidos al Gobierno cívico- militar), es un peronista que los dirigentes mendocinos empiezan a ver con buenos ojos y a tender puentes, especialmente en medio de la crisis económica que azota al país y su postura ante Milei. Además, el gobernador tiene un mensaje ligado a la producción y al empleo.

"Estamos mirando a Córdoba", afirmó un dirigente con poder de decisión a MDZ. ¿Será el inicio de un romance o sólo un coqueteo momentáneo? Aún nadie puede preverlo en la cambiante realidad política argentina.

El gobernador Martín Llaryora

"No es que nos hayamos alejado de (Sergio) Massa, seguimos hablando con él, pero sabemos que se necesitan figuras nuevas", aseguran. El próximo paso que dará el PJ a nivel nacional es el Congreso del 22 de marzo. Alberto Fernández es el presidente del peronismo nombrado cuando era presidente pero pidió licencia y los dirigentes lo leen como una renuncia encubierta. Hay consenso para que sea Gildo Insfrán, el histórico gobernador de Formosa, el próximo presidente del PJ. La postura mendocina y en general, es que se arme una lista de unidad - tampoco abundan los anotados para presidir el peronismo en esta época- y además, evitar la interna partidaria que movilice gente, porque la movilización por un tema estrictamente de autoridades partidarias en medio de la crisis económica y social imperante al peronismo mendocino no le parece algo adecuado.

Pero hay un tema no menor en la agenda del PJ: qué postura tomar ante Milei. Por ahora, en general, prima el silencio. No un silencio azaroso sino una estrategia política. Lo que se busca que sean los votantes de Milei (7 de cada 10 en Mendoza) que saquen sus propias conclusiones. ¿Cumplió con lo que prometió en campaña? La respuesta se la dejan a la ciudadanía que lo eligió.